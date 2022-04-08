行山｜鄧麗欣包到冚挑戰狗牙嶺　即睇Stephy著邊款行山鞋

女星鄧麗欣（Stephy）今日在社交網站分享，趁天氣未算太熱，去了行大嶼山險要的狗牙嶺。她選擇了西狗牙登山，上到鳳凰山的斬柴坳，與小鳥回頭石打卡，最後落到昂坪的心經簡林參觀。



間中會去行山郊遊的鄧麗欣，今日又去多了一個新地方，就是大山嶼山的狗牙嶺。這幾天萬里無雲，鄧麗欣都做足防曬，戴了帽子、太陽眼鏡、圍巾、手袖及手套等裝備行山，全身包到冚。目測所見，她穿的是Bee Line x Timberland Garrison Trail的防水中筒行山鞋。

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鄧麗欣相信是由石壁水塘起步，沿石壁郊遊徑行，接着中途離開郊遊徑，沿西狗牙陡峭的山脊攀登，再經閻王壁上到鳳凰山約高810米的斬柴坳，與著名石景小鳥回頭石打卡。最後，她沿鳳凰徑落到昂坪，參觀心經簡林。全程6公里多，但上落幅度很大，路線崎嶇，新手不宜。

【目測以下是Stephy所穿的行山鞋】

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她在Instagram分享了旅程中的照片，並留言：「趁還未熱到一個點的時候，完成了狗牙嶺的旅程。今次沒有走中、東狗牙，因為想去心經簡林。下次再來吧！」她還表示這天是一片雲都沒有的好天氣。

鄧麗欣間中會有社交網站分享行山的照片，例如她上周去了行鴨脷洲的玉桂山，1月的時候在大霧中行過大東山。去年，她參加過「全民揹水」的活動，在港島行山15公里。