Salomon行山鞋測試｜修長外形具速度感　軟硬乾濕地形全面實測

行山季節將至，今次測試Salomon的行山鞋，型號為Salomon Outpulse GTX，鞋形修長，低筒設計，抓地理想，有跑鞋特色，具防水功能。



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今次的測試行山鞋對象是Salomon Outpulse GTX。（顏銘輝攝）

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Salomon Outpulse GTX行山鞋簡介：

這是一對低筒行山鞋，利用了GORE-TEX防水面料技術，使用輕量全片式Energy Blade TPU承托板加強穩定性，並用上品牌最柔軟的中底Fuze Surge，兼備舒適與緩震。它的大底用上Contagrip MA，適用於乾濕軟硬的路面地形。

根據官網數據，Salomon Outpulse GTX腳跟高度31.7毫米，前掌高度21.7毫米，跟尖差10毫米，重量為352克。

Salomon Outpulse GTX行山鞋。（顏銘輝攝）

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第一次上腳感受：

一開鞋盒，先看外貌，灰黑色的配色，沉實得來易襯，適合大部分人。Salomon Outpulse GTX的鞋形修長，不會給人笨重的感覺。拿上手，沒有覺得特別輕或重的感覺，屬於正常水平。

穿上Salomon Outpulse GTX後，第一個感覺是中掌位置較窄，有點夾腳。通常鞋形修長的行山鞋或跑鞋都有這個小問題，待開鞋後便可解決。穿上它的第一日，仍有中掌很緊的感覺，但第二日已經沒有不適，變得貼服。

Salomon Outpulse GTX在乾泥地上發揮對辦，沒有問題。（顏銘輝攝）

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看Salomon Outpulse GTX的外形，上網翻查官網資料時，很自然往越野跑鞋的範疇找，但找不到這對鞋，方知Salomon將它歸類為行山鞋。穿它行街及上班，有種跑鞋的感覺，這雙鞋好像推動你向前。中底感覺屬於中等厚度，不會厚到似軟墊的軟綿綿，但足以隔阻凹凸地面的尖銳感；雖然感覺不到明顯的回彈，但踩上腳都很舒服。

以前曾穿過另一款Salomon的鞋，下雨時經過行人路的紅磚路都會有打滑的感覺，所以今次也特別留神，但沒有這種感覺，抓地穩陣，似乎鞋底抗濕滑路面的性能比過去有進步。

城門水塘除了馬路，都有一些泥路可以行。（顏銘輝攝）

測試地點：

天氣酷熱又多雨，選擇了3條簡單的路線試鞋，分別是繞城門水塘一圈、下城門水塘及金督馳馬徑。這些路線少上落梯級，但途中經過多條山澗，正好測試Salomon Outpulse GTX在乾濕地上的性能以及防水能力。繞城門水塘一圈主要是馬路，下城門水塘則混雜馬路與原始山路，至於金督馳馬徑則以天然泥面及石面為主。

金督馳馬徑平坦好行。（顏銘輝攝）

測試感受：

穿上Salomon Outpulse GTX行城門水塘的環塘馬路時，最大的感覺是，它令我想跑起來。在乾及濕的馬路上，它都發揮得很理想，沒有打滑的感覺。香港郊野多石屎山徑及馬路，如果平時行開這類地形同時心癢癢想試跑山的朋友，這對鞋是不錯的入門選擇。

Salomon Outpulse GTX在乾泥路表現沒有問題。

金督馳馬徑部分路段由石面鋪設，大部分是泥路，另外上落紅香爐峰有小段崎嶇一點的路。行金督馳馬徑前一日下了黃雨，行山中途也灑了一陣驟雨，正好測試這對鞋在濕地上的性能。

上落紅香爐峰有點崎嶇濕滑。（顏銘輝攝）

在水平的濕泥及濕石路上，Salomon Outpulse GTX發揮正常，就算跑起來，也不覺得會打滑。不過，落紅香爐峰時有個位滑一滑，那是一個凸起的石面，僅二分一的鞋底接觸到石面。行在濕滑石面時，建議全掌落地，再全掌抽起腳，增加鞋底與地面的接觸，避免只靠腳尖。

落紅香爐峰時，踩這個位置不太穩。（顏銘輝攝）

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在途中，還找了條溪澗試試濕石面的感覺，如果石面是水平，還算穩陣。可是，若果石面稍斜而又濕，這對鞋就會滑。這對鞋適合簡單及混合地形路面發揮，如果涉及較多攀爬的技術型路線，可能就要多加小心。

踩在水平的濕石上，Salomon Outpulse GTX沒有大問題。（顏銘輝攝）

如果是濕滑的斜面石，Salomon Outpulse GTX就咬不實。（顏銘輝攝）

Salomon Outpulse GTX其中一大賣點是GORE-TEX防水，所以都有測試其防水能力。行金督馳馬徑那天有雨，路面多小水氹。穿了這對鞋，基本上可以無視小水氹，直接踩入水氹，即抽腳向前，不覺得鞋內有濕氣。當然你要留意這是一對低筒鞋，如果水氹比鞋筒還要深就一定入水。

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將Salomon Outpulse GTX浸入水中，測試其防水能力。（顏銘輝攝）

小水氹測試令人滿意，接着就測試更大挑戰，將鞋浸入水中，看看它的防水可以捱多久。伸腳入水，水及鞋面，大約5秒後，感到鞋內有濕氣，開始入水。憑雙腳的感覺，估計入水位置是左、右側鞋邊與鞋面之間的隙縫。

感覺首先入水的是兩側鞋邊與鞋面之間的隙縫。（顏銘輝攝）

總結：

Salomon Outpulse GTX是一對有跑感的行山鞋，適合由行山轉跑山，或者會混合做這兩樣運動的朋友。這對鞋適合普遍郊遊徑級數的路線，發揮靈活，中底舒適，濕滑平面沒大問題，但遇上濕滑的斜面就要多加留神。基於低筒的先天限制，這對鞋的防水性能局限於擋雨及踩小水氹，如果稍長時間浸在水澗中會入水。

今次的行山鞋測試對象是Salomon Outpulse GTX。（顏銘輝攝）

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