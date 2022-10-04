跑步｜大迫傑簽約網企出戰新年驛傳　跑過界冀改變日本田徑生態

日本馬拉松前任紀錄保持者大迫傑，重返職業選手崗位後動態積極，來年首個目標並非跑馬拉松，而是重返驛傳。

大迫傑今日（4日）宣布將會出戰每年元旦舉行、供企業跑隊（実業団）參加的新年驛傳（ニューイヤー駅伝）。身為職業選手，他與一家科網巨企合作，以運動總監（playing director）名義出賽。



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大迫傑與運動品牌Nike仍有合約，今回與網絡平台企業GMO簽訂伙伴合約，與跑隊監督及教練聯手，指導跑手。GMO今天召開記者會，身處美國的大迫透過視像會議出席。

GMO隆重其事，創辦人熊谷正壽（左二）及青山學院大學跑隊監督原晉，都有出席大迫傑（中）的發布會（twitter@Getsuriku）

大迫傑擔任Playing director 冀開拓多一種選擇

擔任「球員兼教練」，大迫表示希望幫助GMO跑隊進步之餘，亦希望改變日本田徑界，透露有兩大目標。首先，他希望藉自身地位，為跑手增加信心：「我覺得參加新年驛傳，會令賽事更受注目，希望為參賽跑手出一分力，讓他們更有自信，往後立於世界舞台」。

大迫傑正在美國訓練，下月將會出戰紐約馬拉松。（instagram@suguru_osako）

重踏舊日的足跡，大迫傑的第二個原因是希望打破藩籬，讓跑手有選擇。大迫身為職業跑手，身分有別於企業跑手。職業跑手簽訂不同贊助合約，企業跑手則是僱員，「身為職業跑手，出戰企業跑隊的驛傳」，大迫傑說希望示範有第三個選擇，成為「改變局面的人」，「拓展活動範圍，創造新的環境，讓田徑選手容易奔向世界」。

大迫亦曾是一名企業跑手，大學畢業後於2014年與日清食品及Nike精英跑隊「Oregon Project」簽約，在翌年新年驛傳出場，更奪得區間賞。惟他不久與日清解約，專注於Nike。

大迫傑去年完成東京奧運馬拉松後，退役不足一年便重返跑道。（Getty Images）

大迫傑合作藏巨大商機 日媒：一紙合約年收3000萬日圓

GMO方面對大迫成為合約職員大表歡迎，有助跑隊在新年驛傳爭勝。貴為日本跑界代表人物，大迫回歸驛傳的意義重大，背後帶動的商機亦頗為可觀。日媒《體育報知》引述消息人士指，大迫與GMO的合約，每年報酬達到3000萬日圓。而記者會上，GMO跑隊監督的服裝亦已轉為Nike出品。

大迫在去年東京奧運馬拉松得第6，追平日本選手在奧運男子馬拉松的最佳成績，接着按計劃退役，至今年2月宣布復出。他明言希望再戰奧運，目標包括2024年巴黎奧運及2028年洛杉磯奧運。他在5月已重返戰線，將參與11月初舉行的六大馬之一紐約馬拉松。