美斯返PSG獲列隊鼓掌　長髮版麥巴比成焦點　歡迎儀式完敗白禮頓

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）為阿根廷贏得世界盃後開啟度假模式，休息了大半個月後，周三（4日）終於重返球會巴黎聖日耳門「復工」，得到隊友熱烈歡迎，但隊友基利安麥巴比（Kylian Mbappé，又譯姆巴佩）「失蹤」。



PSG為美斯舉行了簡單而隆重的歡迎儀式，除了拍片紀錄他回歸的一舉一動，更在美斯踏入練習場時列隊拍掌，夾道恭喜這位世盃金球獎得主。

在云云隊友中，包括了在八強出局的巴西兵馬昆賀斯跟尼馬，兩人都大方送上祝賀，但在決賽大演帽子戲法的麥巴比卻不見蹤影。

據指，PSG日前爆冷不敵朗斯後，隊內部份球員獲准放假，麥巴比跟隊友夏基美便乘機到美國旅行，不但到紐約時代廣場打卡，也入場睇NBA籃網對馬刺的賽事，避免要承受「二度傷害」的尷尬。

麥巴比跟好友夏基美到美國旅行。（IG@k.mbappe）

不過，在美斯歡迎儀式上就出現了「長髮版」麥巴比，他就是麥巴比的弟弟伊登麥巴比（Ethan Mbappe）。有網民發現，伊登麥巴比的在美斯走過前沒太多表情，只麻木的鼓掌，全程「睥」住美斯，眼神中更有一絲幽怨。球迷打趣道：「他為哥哥表達不滿。」

伊登麥巴比凝望美斯。（Twitter）

美斯之後在社交網站上載照片，展示由球會頒發的特製獎盃，他寫上：「非常感謝我的隊友以及球會的所有人，感謝他們對我的歡迎。我們回來了，現在與PSG一起，期待接下來繼續實現今季的目標。」

美斯最快可於周五（6日）PSG對查多魯的足總盃中披甲，但相信他需時重拾狀態，更有可能於12日法甲主場對昂熱時才上陣。這位阿根廷前鋒今季暫為PSG踢了19場，攻入12球並錄得14個助攻。

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值得一提，白禮頓早前亦歡迎中場麥亞里士打歸隊，對比之下顯得PSG給美斯的歡迎儀式不夠誠意。該支位於英格蘭東南部的中型球會，以英雄式歡迎麥亞里士打這位世界盃冠軍功臣，球會特別製作一張以他為主角的巨型背景板，又在多個位置繫上阿根廷國旗，單是場地佈置已盡顯心思。

整個練習場的職員都在門口等待，當麥亞里斯打到場，所有人一起報以熱烈歡呼聲，各人逐一上前跟他擊掌及擁抱。這還不止，球會更特別準備一個翻版世界盃獎座，讓麥亞里士打在歡呼聲中高舉獎盃，並配上連綿不斷的彩紙炮，充滿儀式感，氣氛也比PSG的更熾熱。