網球｜葡球手失波後發脾氣飛拍　如「血滴子」直襲對手險過剃頭

澳洲網球公開賽（澳網）下周一（16日）始上演，正賽還未開始，但一宗來自ATP挑戰賽的意外已先行震驚網絡。曾為大坂直美出版傳記的網球作家Ben Rothenberg，更在Twitter中張貼了相關片段，並表示「#2023男子網球惡劣行為 已經開始了」。



事件發生在一場男子雙打的比賽中，Jaime Faria在一次擊球失誤輸掉該局後，與隊友Fabio Coelho一同走向後備席，可這時他卻突然失去理智，將手中的網球拍以「片石仔」的姿勢猛力朝對面扔去，其旋轉之勢猶如傳說中的武器「血滴子」一般嚇人。

可幸的是球拍並沒有擊中任何人，但他的對手Courtney Lock 和Aziz Dougaz卻是「險過剃頭」，澳洲媒體描述他們兩人「差點被斬首」，Courtney Lock亦在Twitter的影片上留言：「只要它碰到我們任何一人，我們都會馬上進醫院……」

雖然這記「血滴子飛拍」看起來十分匪夷所思，但裁判並沒有對Jaime Faria作出任何處罰，只向他作出了一次警告了事，為此Courtney Lock在個人Twitter中大發雷霆地寫道：「為什麼這沒有被處罰？對此的裁決是什麼？」偶爾會跟他組成雙打拍檔的哥哥Benjamin Lock也在Ben Rothenberg的貼文下回覆：「除了取消其比賽資格外我看不到有其他的可能性。Aziz Dougaz差點便被爆頭，再差一英吋他便要被送到醫院了。Jaime Faria應該要被褫奪資格，真是個白痴。令我困惑的是球證有多差勁。」

Jaime Faria和Fabio Coelho不僅沒有被取消資格或是受到其他處分，他們甚至還贏下了這場比賽。事件發生時他們已輸掉一局1：6，並正以1：2落後對手，但「血滴子」飛出後，他們最後卻分別以6：4和10：4反追兩局，以3：2反勝Courtney Lock 和Aziz Dougaz。被對手這樣誇張地發洩冒犯卻又輸掉比賽，也難怪Courtney Lock會有這樣的反應。