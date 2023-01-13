行山網自介｜「山全部都係山」收錄160條路線 盼用雙腳記述香港
撰文：顏銘輝
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《行山網自介》提供一個平台，讓各大小行山網站網主自我介紹，讓更多讀者了解他們的行山網。今次邀請到在2022年創立的「山全部都係山」網主，跟大家分享他創辦及營運行山網的苦與樂，並為山友介紹幾條行山路線。
（1）基本資料
行山網名稱：山全部都係山
成立年份：2022
路線數量：160條以上
「山全部都係山」網站：https://www.hkallshan.com/
「山全部都係山」IG：https://www.instagram.com/hkallshan/
（2）怎樣稱呼你？
一群愛山之人，今次由腳傷多年的成員W代答。
（3）什麼原因驅使你創立行山網站？
自己的方法記錄低香港，是用雙腳記述香港之餘，以相機記載朋友的笑聲。
（4）你的行山網站最大特色是？
簡單行山路線為主，轉個彎真係到，三牙全走等留返畀高手。
（5）你覺得行山網站最重要的是什麼？
冷靜與熱情之間，既寫實又不能太呆板。
（6）創立及營運行山網站最困難的是？
時間總一秒一秒走，誰錯失多少春與秋。
（7）可否推介3條網站中的心水行山路線？
分流燈塔：先要早起身赴大澳，再通過二澳狗群考驗。抵分流後有流浪狗由西灣帶領我們到陳記士多。吃過老闆娘的愛心流心蛋麵，再訪燈塔、炮台、東灣、石壁水塘，真是一種享受。
燕岩竹林：燕岩位處三百多米山中，雖然村民已不在但竹林猶在。
石澳：近年翻睇喜劇之王愈看愈有味道，而石澳是周星馳最後一套以香港作主要場景的電影。
（8）你個人一次最深刻的行山經歷是？
杯靈雙渡後饑寒交迫，差點把友人張月家所有食物清空。
（9）你覺得行山最重要的是什麼？
常霖法師常說停一停，用心感受呼吸，AAL IZZ WELL。
各位希望參加「自介」的行山網，歡迎透過電郵（garyngan@hk01.com）聯絡編輯，回答以上9條問題，附上網站連結及幾張個人行山照片。