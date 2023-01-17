日本國家隊教練團大執位　名波浩「入閣」開啟森保一時代第二章

日本國家隊教練團大換班！日本足總今日（17日）宣布，委任兩位名宿名波浩（Hiroshi Nanami）及前田遼一（Ryoichi Maeda）加入日本教練團，頂替離隊的横内昭展及上野優作，輔助主帥森保一，目標在2026世界盃爭取好成績。



世界盃後，兩位日本隊的教練團成員離隊，上野優作轉教FC岐阜，而横内昭展就去當磐田山葉主帥。

兩位助教一同離開，日本傳媒形容森保一的時代進入第二章。森保一在上月底獲續約至2026年，可以帶多一屆世界盃。

森保一及横内昭展在執教日職球會廣島三箭的時代已經一起合作。（Getty Images）

日本足總及森保一近日忙於招聘新教練，日前有傳日本足總徵詢中村俊輔的意向，希望這位上季退役的44歲左腳罰球王可以加入日本隊教練團，擔任進攻及死球教練，但他未有決定。

名波浩是日本一代10號仔。（Getty Images）

不過，在日本足總今日的公告中，新教練人選不包括中村俊輔，只有50歲的名波浩及41歲的前田遼一，目標幫助球隊在4年後的美加墨世界盃爭取佳績。

日本足總的技術委員會主席反町康治表示，揀選助教人選時，以主帥森保一的意向為先。名波浩及前田遼一會分別直接頂替横内昭展及上野優作在隊內的工作。另一助教齊藤俊秀、門將教練下田崇以及體能教練松本良一繼續留任。

名波浩在日本國內擔任教練多年。（Getty Images）

名波浩是日本一代黃金中場，在1998年披上10號球衣，為日本出戰法國世界盃。在1995至2001年間，他為日本上陣67次入9球。他的球員生涯在磐田山葉成名，曾外流到意甲的威尼斯，還踢過大阪櫻花及東京綠茵。

退役後，名波浩考取了日本足總的S級教練資格，由2014至2019年執掌磐田山葉，而最近亦教過松本山雅。

前田遼一曾經是日本國腳射手。（Getty Images）

前田遼一是日本著名射手，在2007至2013年間，33次代表國家隊上陣攻入10球。他在磐田山葉出道，之後踢過FC東京及FC岐阜。退役後，他在母會磐田山葉擔任U18教練，現持有日本足總的A級教練資格。

森保一帶領日本打入卡塔爾世界盃16強，其後獲得續約。（Getty Images）

日本在去年底的卡塔爾世界盃於分組賽擊敗西班牙及德國，以首名晉級16強，但遭克羅地亞互射12碼淘汰，未能更進一步。