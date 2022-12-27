足球熱話｜槙野智章退役記招貫徹破格作風　瞄準日本隊主帥一職

35歲神戶勝利船後衛槙野智章宣布退役，結束17年職業生涯，這名日本前國腳在26日舉行記者會，交代人生「第二章」發展，表明退役後向球會教練甚至日本代表隊主帥職位進發。



槙野智章憑外向個性和帥氣外形，一直活躍於幕前，並剛遠赴卡塔爾世界盃直擊日本隊賽事，客串任評述，表現備受球迷讚賞。

其所屬球會神戶勝利船25日於社交媒體宣布槙野退役的消息，槙野在26日舉行記者會交代去向。

槙野智章在其退役記者會上，自備Powerpoint（投影片）簡報，貫徹其「搶焦點」作風。（Twitter圖片）

槙野在其退役記者會上，戴上無線咪並自備Powerpoint（投影片）簡報，向外界發表「槙野劇場第二章」，貫徹其搶焦點和「祭男*」作風。（*祭男：日文為「お祭り男」，意指熱愛祭典等熱鬧場面的男性，日媒常以此形容他。）

穿上黑色西裝的槙野在簡報中宣言：「不希望只以自己作為足球員的光輝生涯作結，摸索了很久除了球員還想做的事，我想成為一名監督（主教練）。」

槙野智章曾效力浦和紅鑽10季，助球隊贏得2017年亞冠盃。（Getty Images）

劍指監督推動地區足球

槙野在退役後以監督為目標，熱血地表示求新求變：「想創造此前日本人未曾做到的監督面貌，建立一支植根地區、關係緊密的地區足球隊，推動日本足球文化。希望能成為讓球員像主角般發光發熱、讓球迷為了槙野監督而去看比賽的指導者。」

現在已是B級教練的他將在明年取得A級教練資格，目標是考得執教日職聯和日本隊所需的S級證書。

槙野智章20歲時首次入選日本隊，為日本取得了很多關鍵性的勝利，亦曾出戰2018俄羅斯世界盃。（Getty Images）

本月初，槙野曾在味之素體育場舉行的表演賽「ReelZ JAPAN ALL STAR 2022」擔任「WINNER’S」隊的主帥，史無前例地穿上和服在場邊督師。他其後在Instagram寫道：「很高興能成為球隊的監督，即使是很短的時間，仍傳達了自己主張的戰術和體系。球員們也努力地實行了，再一次體會到足球的樂趣和艱難之處。很感謝『WINNER’S』的大家。」

一向愛表現自己的槙野，當時稱夢想是成為監督，因此前沒有主帥曾穿上和服指揮而想試試看。可見其破格、敢於挑戰的性格。

35歲的槙野2006年在廣島三箭展開職業生涯，2010年末至12年初外流到德甲科隆，惟未能成為球隊主力，及後回流加盟浦和紅鑽。他在效力該日職聯勁旅10季期間，曾贏得2017年亞冠盃、2次日皇盃及1次日聯盃，去季轉投神戶勝利船。他在日職聯累計上陣415場。國家隊方面，他在20歲時首次入選日本隊，共上陣38場攻入4球，並曾是2018年世界盃決賽周主將之一。