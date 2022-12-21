足球熱話｜日本高中生畢業即投慕遜加柏　外闖因吉田麻也一句話

日本18歲神鋒福田師王，是日本高中比賽的「得分王」。未曾在日職聯球會接受青訓的他，憑出色球技受到國內外球會青睞，決定「越級」外闖加盟板倉滉所屬的德甲慕遜加柏。他在今日（20日）出席學校神村學園舉辦的記者會，坦言決心出國是因為日本隊隊長吉田麻也。



仍是高中3年生的福田師王，是日本著名足球學府神村學園的主力射手，獲日媒封為「新怪物」。他在高中2年級時已是高校大賽的神射手，並連續兩年入選全國高校足球錦標賽最佳陣容。曾為U17一員的福田今年亦入選日本U19青年隊，日媒指他腳法出眾，衝刺力和彈跳力同樣超卓，力量和控球亦令場上同齡對手吃苦頭。

18歲的福田師王未畢業已得到慕遜加柏的內定合約。（神村學園IG）

據悉，在高中踢出名堂的福田，未畢業已收到了日職聯和海外共10間球會邀請。與大迫勇也同樣來自鹿兒島的福田，今年初更曾到拜仁慕尼黑及慕遜加柏試腳，最終10月時獲後者宣布他將於明年1月15日正式加盟，球會將先安排他於U23鍛煉和比賽。

福田穿上校服出席記者會，舉起慕遜加柏球衣拍照，在日本足球是稀有景象。高中畢業便直接到外國聯賽挑戰，他坦言亦曾不安。

福田師王將在12月28日出戰全國高校大賽，為培育自己成長的母校爭勝。（神村學園IG）

吉田麻也一句話下決心

福田透露，到德國試腳時曾與兩名日本國腳板倉滉和吉田麻也聚會，並得到兩名前輩的鼓勵。他直言因為吉田的話而下定決心：「吉田前輩對我說『給我現在過來』，因而有了覺悟。板倉前輩也說，早點過去可以有更多成長，柏遜加柏是一間好球會，所以我便選了這裏。」同樣沒有踢過日職聯、18歲就加盟斯圖加特的日美混血球員Anrie Chase，也鼓勵福田外闖，接受挑戰。

福田在記者會上雄心壯志，「日本很少（畢業後）直接在海外取得成功的球員，希望能快點在一隊『地標』，創造成功的例子。」

自2010年外闖、現效力德甲史浩克04的吉田麻也，鼓勵福田師王早日外闖鍛煉。（Getty Images）

得到日本隊長吉田的「助攻」，福田下定決心外闖，並劍指為日本奪得世界盃冠軍。「希望能在4年後的世界盃出場，讓日本取得勝利，因此會好好珍惜把握這4年鍛煉。」

福田出國前，將與校隊為12月28日舉行的全國大賽備戰，「為了報答教練和神村學園的恩情，我會更加努力，為學校取勝後在德國努力，成為能好好背負日本希望的球員。」他指希望能成為憧憬的前鋒、利雲度夫斯基般可靠的球員。

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