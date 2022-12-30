足球熱話｜三笘薫腳法震驚對隊球迷　盤扭數據暫列英超之最

三笘薫助日本隊完成世界盃16強後重返英超戰線，日前在白禮頓以3：1擊敗修咸頓一戰正選上陣兼踢足全場。三笘薫更重演世界盃邊線救波的出色腳法，統計網站「MarkStats」更指三笘當上英超「盤扭王」可期。



英超在世界盃後重燃戰火，效力白禮頓的三笘薫於26日「拆禮物日」作客修咸頓，今季首次正選上陣。他在開賽3分鐘即施展盤扭帶球過人起腳，雖被對手龍門擋出，仍吸引全場目光。日媒更指，其速度與盤扭突破技術，讓修咸頓球迷也不禁驚嘆，現場立即上網搜尋這名翼鋒何許人物。

三笘薫以速度和盤球技巧見稱。（Getty Images）

白禮頓雖然缺少了世界盃冠軍成員麥卡里士打，但全場仍是佔優的一隊。出任左翼鋒的三笘薫，積極在左路推進傳中，並在上半場35分鐘長傳予跑入禁區的佩華斯艾斯度比倫，惟皮賀把對手的傳中球踢入自己網窩擺烏龍，白禮頓半場領先2：0。三笘在換邊後續把握機會發動攻擊，為對手接連帶來威脅，最終白禮頓全場以3：1取勝。

賽後他未有展現歡顏，接受訪問仍是先檢討表現，「錯過不少入球機會，這是要改善的地方。雖然我們踢出部署，但未能把握到機會也會讓我們陷入苦戰。」

白禮頓作客全場三分，以24分暫時升上英超榜第6位。（Getty Images）

「1.88毫米極限助攻」的決心

三笘薫自覺表現不理想，惟場上表現搶眼，其中於邊線與對手獲加比達斯爭球一幕，賽後更被白禮頓剪輯出來上載於官方Twitter，幽默問這一幕「是不是似曾相識」。三笘薫當時在皮球完全滾出邊線前力壓比達斯，用腳側搶回皮球轉身而去，讓人想起他在世界盃的「1.88毫米極限助攻」，其搏盡的身影可說是今屆經典場面之一。

三笘薫在邊線搶回皮球。（Twitter截圖）

【三笘薫重現邊線救波】：

此外，統計網站「MarkStats」在賽後亦公布了英超球員的盤控數據，三笘雖然在今季17場英超中僅兩場正選登場，仍當上目前的英超最強「控球王」。該網以盤球（Dribble）進攻數據作統計，分析球員帶球入禁區的盤球次數、以及帶球推上前場等表現。

當中，三笘獲選為英超目前的「盤扭王」（Dribbler），他以直接帶球上前場的次數、以及禁區內控球率冠絕英超。

「MarkStats」分析，三笘薰在由低位到高位的控球和盤球表現，目前佔據第一。（網站截圖）

「MarkStats」認為三笘薰只要有更多上陣時間，會是英超翼鋒中的最佳扭球球員。（Twitter截圖）