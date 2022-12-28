森保一續任日本國家隊主帥　獲足總高度評價劍指2026世界盃︱足球

日本足球總會公布，2022卡塔爾世界盃帶領日本晉身16強的森保一，獲續任國家隊主帥一職，是藍武士自1998年首度晉身世界盃決賽周以來，首位獲得續任的監督。



森保一在2022世界盃表現，獲各界密切關注。（Getty Images）

擁有大量外流歐洲頂級聯賽球員的日本，今屆世界盃籤運不佳，分組賽置身「死亡E組」，與西班牙和德國兩大頂級強隊同組，連出線淘汰賽也有難度。決賽周前，森保一非常正面，在記者會上大談目標，決意帶領日本首度闖入8強。

森保一當時看來樂觀得有點「離地」，但在他領軍下，日本果然先後神奇反勝德國和西班牙，即使兩仗之間曾令人失望地不敵哥斯達黎加，仍能驚喜地以小組首名出線16強，令不少曾對他有意見的球迷向他道歉。

森保一領日本在世界盃先後反勝德國和西班牙，贏盡掌聲。（Getty Images）

16強一仗面對上屆亞軍克羅地亞，日本依然不落下風，43分鐘更憑前田大然的入球領先，克羅地亞隨即扳平。兩隊戰至加時仍不分勝負，互射十二碼由克羅地亞以3：1勝出，距離創造歷史的8強階段，還是相差一小步。

即使如此，日本足總高度評價森保一的領軍能力，因此決定讓他續任4年、至下屆世界盃舉行的2026年。森保一自2018年世界盃後開始帶領日本國家隊及奧運隊，他成為自日本隊1998年首度置身世界盃決賽周以來，首位經歷一整個世界盃周期後獲得續任的主帥。

54歲的森保一的首要任務，將會是帶領日本隊進軍由美國、加拿大和墨西哥三國合辦的2026世界盃。