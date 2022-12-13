世界盃｜森保一獲日本足總技術委員會肯定 預計續約2+2下月公布
撰文：李思詠
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日本在今屆世界盃踢出神奇之旅，主帥森保一從首仗被大讚到次仗被大罵，最終16強力戰而敗的表現，依然贏得球迷以至日本足總信心一票，其續至2026年即下屆世界盃的新約，預計日本足總將於下月公布。
要數今屆世界盃的焦點人物，森保一肯定是其中一個。在日本於16強不敵克羅地亞出局後，他的前途問題備受關注。有指日本足總屬意續約兩年，再加兩年單方面續約條款，意味着森保一將帶領日本踢到2026年由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦的世界盃。
對於森保一的新合約，日本足總至今未有官方說法，但據《日刊體育》報道，日本足總昨日召開技術委員會，會方對森保一的表現大為滿意，預計新合約待下月的董事局通過後，便將對外公布。
日本位處「死亡E組」，原本不被看好，但首戰爆冷以2：1力克德國，調兵遣將能力一直被球迷抨擊的森保一，迅即被讚「神調動」，網上更成為球迷的「大型道歉現場」。豈料第二仗面對哥斯達黎加，他沒排最強陣容出戰，最終輸0：1，導致無法提早出線而陷險境。第三仗火併西班牙非勝不可，「藍武士」再次展現神奇本色，以2：1奏凱取得首名出線資格。
來到淘汰賽，在16強面對堅韌的克羅地亞，雙方踢成1：1，最終日本互射12碼落敗。雖然未能突破16強魔咒，但日本整體表現充滿熱血拚勁，彷彿演活了漫畫《足球小將》，因而贏得全球球迷的掌聲。
日本在卡塔爾世界盃2022成績怎樣？
日本於16強出局。他們於16強與克羅地亞踢成1：1，互射12碼輸1：3出局。
卡塔爾世界盃決賽何時舉行？
決賽於香港時間12月18日晚上11時舉行。Viu TV免費直播。
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