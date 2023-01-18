英格蘭足總盃｜利物浦淘汰狼隊艾利洛靚波奠勝　最佳球員另有其人

英格蘭足總盃第3圈重賽，利物浦靠哈維艾利洛一箭定江山，作客以1：0淘汰狼隊，下圈的對手會是英超的白禮頓。



兩隊上場足總盃在晏菲路踢成2：2，所以要重賽分高下，改為狼隊主場。

比賽一開波出現小插曲，在開賽十多秒時，狼隊翼鋒阿達馬查奧爾在右路發難，正打算用速度爆落底線傳中時，突然全場一黑。在直播畫面所見，除了廣告板仍有光外，球場停電，漆黑一片。停電維持了2秒，之後重新有光，見到皮球往底線飛去。

全場唯一的入球在13分鐘出現，利物浦從後場組織上來，偏右路的哈維艾利洛引球推進，越過中線，狼隊守將且戰且退，沒有人埋身逼搶。這位19歲翼鋒愈推愈順，離門30碼起左腳射門，狼隊防中魯賓尼維斯趕到也來遲一步，皮球直飛入網窩，幫利物浦在早段領先1：0。

相比英超負白禮頓0：3，利物浦作出8個正選變動，穆罕默德沙拿等主將退居後備，多位副選及小將擔正，球隊表現有明顯改善。35分鐘，法比奧卡華路接應隊友直線，單刀射入，但他越位在先，入球無效，利物浦半場領先1：0。換邊後，狼隊逐步上力，尾段有多次攻門，但欠把握力，最終利物浦維持1：0到完場，晉級到足總盃第4圈。

高普表示有段時間沒有感受過贏得好兼贏波的感覺。（Getty Images）

利物浦主帥高普賽後說：「這是久違踢得好又贏波的感覺！」利物浦近況低迷，之前連續3場比賽不勝，今仗總算重開勝利之門。

「我們艱辛戰鬥到最後，但其實我們大部分時間都控制戰局。這是優秀的表現，也是我們想看到的反應。」

高普續說：「我們有幾個人踢出今場最佳球員的表現。我們在上半場真的表現好好，在下半場亦有一段佔優勢的時間，踢到尾段，我們以激情去封阻對方的射門。」

艾利洛起左腳射入，為利物浦開紀錄，更是全場唯一的入球。（Getty Images）

入球功臣艾利洛賽後說：「經過之前幾場，今仗絕對是一個好的轉折點，會是我們出戰未來幾場的跳板。我們以完美的方法去面對下一場，希望可以在晏菲路保持到這個勢頭。」利物浦下場聯賽會對車路士。

艾利洛賽承認他在世界盃後的表現反覆，但他認為今仗會大大提升他的信心。他還多謝占士米拿的鼓勵，他說：「米拿那時大叫『射啦』所以我決定一試。或者他可以多點叫我射門，因為原來是有用的。」

艾利洛賽後答謝占士米拿的鼓勵。（Getty Images）

在足總盃第4圈，利物浦將要作客白禮頓。利物浦今季在聯賽兩循環對白禮頓不勝，可說是噩夢，首循環主場踢成3：3，最近次循環作客大敗0：3。艾利洛說：「這會是另一場艱辛的比賽。我們之前對他們時踢得不夠好，希望我們今次能夠以十足信心應戰。」

18歲防中巴薩提今場表現獲得好評，他踢到75分鐘被換離場。（Getty Images）

今場利物浦表現最好的球員，並非入球的艾利洛，而是18歲西班牙防中巴薩提（Stefan Bajcetic）。雖然他很年輕，但在這個位置踢出成熟老練的感覺，防守鬥志可嘉，傳球及控球冷靜，懂得閱讀球賽，能夠擺脫對手。他賽後力壓艾利洛，被利物浦球迷選為今場的最佳球員。利物浦名宿加歷查賽後亦以「優秀（outstanding）」來形容他的表現。

高普也盛讚巴薩提：「很好的小伙子，一位好球員，他的走位非常聰明。他有幾次的處境是……我不肯定他是真的看到有空位還是希望那裏會有空位，當他一轉身，那裏的確是空位，他真的做得非常好。」高普還讚他在防守上贏得對抗，又能攔截。高普認為巴薩提今仗與拿比基達及堤亞高艾簡達拿拍檔中場，在兩位經驗豐富的前輩提場下，有助他的發揮。