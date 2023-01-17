利物浦離前四愈來愈遠　高普：「一係換領隊，一係其他好多嘢變」

去季一度力爭歐聯、英超、足總盃和聯賽盃四冠的利物浦，今季彷如洩氣皮球，英超作客兩連敗之後，已跌至聯賽榜第九位，別說爭標，連打入前四名保住歐聯資格也有難度。

球隊持續陷入低潮，令外界關注領隊高普（Jurgen Klopp，又譯：克洛普）去留，這位德國教頭強調無意離隊，並暗示球隊在今年夏天或有變動。



利物浦0：3作客不敵白禮頓，高普雙手合十向球迷道歉。（Getty Images）

英格蘭足總盃 狼隊 對 利物浦

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利物浦在英超兩連敗之後，距離第四位的曼聯相差10分，高普直言：「一係換領隊，一係其他好多嘢改變」（Either the manager's position changes or a lot of other things change）。

他隨即表明無意離隊，「除非有人開聲，否則我不會走。因此這或許代表着，我們要在其他方面作出改變。」球隊現正陷入危機，高普指變動不是當刻要做的事，「我們會再研究，那是將來的事，例如是夏天之類，不是現在。我會有時間和空間去想，現在我們要踢出更好的足球。」

法賓奴今季表現嚴重下滑仍長獲正選，令高普備受批評。（Getty Images）

高普被迫「長情」 現實太無奈

利物浦今季中場問題嚴重，球員受傷和老化導致搶截能力大倒退，惟1月收購荷蘭前鋒加普（Cody Gakpo）後，料不會再有新兵加盟。周末作客0：3不敵白禮頓，法賓奴、軒達臣正選上陣，中場問題再現，高普被批評對愛將「太長情」。

今晚深夜要再作客狼隊，踢足總盃重賽一戰，賽前記者會上高普對此回應：「我當然聽過這講法，以前已經聽過了，但我並非如此。」他解釋，「我是個長情的人，並認為每個人也應當如此，但我也不是太長情」，背後是球隊換血失敗的尷尬現況。

高普說：「問題太過複雜，你有個過去表現上佳的好球員，然後去想或許他的時間已到，帶另一個球員來取代他，這很合理。若你帶不到任何人進來，便不能讓任何人走，目前情況就是這樣。」

利物浦中場人腳已有好一段日子沒大變動，自2020年夏天堤亞高艾簡達拿加盟至今，球隊未有在這關鍵位置增兵，三大正選之中隊長軒達臣已32歲、堤亞高31歲、法賓奴仍只得29歲，今季狀態持續低迷；年輕球員艾利洛、鍾斯的成長進度亦未如預期。高普所說的「無人來，便無人走」局面，今季一定會有改變，事關另外三個中場球員副隊長占士米拿、拿比基達和張伯倫的合約都在今夏屆滿，前鋒法明奴也是如此。