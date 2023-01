利物浦離前四愈來愈遠　高普：「一係換領隊，一係其他好多嘢變」

去季一度力爭歐聯、英超、足總盃和聯賽盃四冠的利物浦,今季彷如洩氣皮球,英超作客兩連敗之後,已跌至聯賽榜第九位,別說爭標,連打入前四名保住歐聯資格也有難度。

球隊持續陷入低潮,令外界關注領隊高普(Jurgen Klopp,又譯:克洛普)去留,這位德國教頭強調無意離隊,並暗示球隊在今年夏天或有變動。



利物浦0:3作客不敵白禮頓,高普雙手合十向球迷道歉。(Getty Images)

利物浦在英超兩連敗之後,距離第四位的曼聯相差10分,高普直言:「一係換領隊,一係其他好多嘢改變」(Either the manager's position changes or a lot of other things change)。

他隨即表明無意離隊,「除非有人開聲,否則我不會走。因此這或許代表着,我們要在其他方面作出改變。」球隊現正陷入危機,高普指變動不是當刻要做的事,「我們會再研究,那是將來的事,例如是夏天之類,不是現在。我會有時間和空間去想,現在我們要踢出更好的足球。」

法賓奴今季表現嚴重下滑仍長獲正選,令高普備受批評。(Getty Images)

高普被迫「長情」 現實太無奈

利物浦今季中場問題嚴重,球員受傷和老化導致搶截能力大倒退,惟1月收購荷蘭前鋒加普(Cody Gakpo)後,料不會再有新兵加盟。周末作客0:3不敵白禮頓,法賓奴、軒達臣正選上陣,中場問題再現,高普被批評對愛將「太長情」。

今晚深夜要再作客狼隊,踢足總盃重賽一戰,賽前記者會上高普對此回應:「我當然聽過這講法,以前已經聽過了,但我並非如此。」他解釋,「我是個長情的人,並認為每個人也應當如此,但我也不是太長情」,背後是球隊換血失敗的尷尬現況。

高普說:「問題太過複雜,你有個過去表現上佳的好球員,然後去想或許他的時間已到,帶另一個球員來取代他,這很合理。若你帶不到任何人進來,便不能讓任何人走,目前情況就是這樣。」

利物浦中場人腳已有好一段日子沒大變動,自2020年夏天堤亞高艾簡達拿加盟至今,球隊未有在這關鍵位置增兵,三大正選之中隊長軒達臣已32歲、堤亞高31歲、法賓奴仍只得29歲,今季狀態持續低迷;年輕球員艾利洛、鍾斯的成長進度亦未如預期。高普所說的「無人來,便無人走」局面,今季一定會有改變,事關另外三個中場球員副隊長占士米拿、拿比基達和張伯倫的合約都在今夏屆滿,前鋒法明奴也是如此。