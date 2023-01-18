澳網熱話｜攝影機鏡頭簽名疑似畫陰莖　美國球手解話：我畫功太差

澳網男單首圈，美國球手費斯（Taylor Fritz）以3：1淘汰格魯吉亞的巴斯拉舒韋利（Nikoloz Basilashvili），賽後一幕引起熱議。費斯按慣例贏波後在攝影機的鏡頭上簽名，但他沒有正正經經地簽，而是有創意地畫公仔，但圖案被網民指極像陰莖。費斯之後在社交網站解話，承認自己的畫功很差，他想畫一個鎖頭而非男性生殖器官。



美國球手費斯在澳網首圈順利過關。（Getty Images）

8號種子的費斯在昨日（17日）的澳網男單首圈，遇上巴斯拉舒韋利，並沒有太大考驗，連贏兩盤6：4及6：2，雖然第三盤輸4：6，但最後再贏7：5，以3：1盤數闖入次圈，將會鬥持外卡的東道主球手波比連（Alexei Popyrin）。

如大部分球手贏波後的慣例，費斯賽後行到攝影機前，拿起筆在鏡頭上簽名。可能一時雅興大發，費斯靈機一觸，在鏡頭上畫公仔再簽名。然而，費斯在鏡頭上的畫作引來觀眾側目，令網民熱議。

大家覺得費斯畫得似鎖頭嗎？（Twitter）

那個頭部為半圓形、下半部為方形的公仔，看來像男性的陰莖，非常不雅。費斯很快就透過Twitter解釋，他並非想畫猥瑣的東西，而是打算畫一個鎖頭，可惜畫功欠佳，令人誤解。他寫：「我想你們知道，我是嘗試畫一個鎖頭的表情符號……我只是忘記了一個非常重要的現實，我的畫功很差。」

美國女單球手皮古娜（Jessica Pegula）在費斯的解釋下留言「哈哈」，並附上一個鎖頭的表情符號。搞笑的是，皮古娜在女單次圈以6：2及7：6戰勝薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich）後，她在攝影師鏡頭上畫了一個鎖頭出來，相信是示範給費斯看。