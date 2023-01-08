澳網︱大坂直美傳玩失蹤終退賽　四屆大滿貫得主會重返賽場嗎？

2023年澳洲網球公開賽（澳網）1月16日開打，大坂直美成為最新一位退賽的大牌球手。比起一班剛退役或受傷、停賽的星將，深受情緒病困擾並且自去年9月未有作賽的大坂直美，情況最為令人憂慮。

她今次不止純粹因病退賽，日本媒體直指大坂直美「玩失蹤」，一度令澳網賽會心急尋人，全世界急如熱窩上的螞蟻，她施施然在社交媒體發文。按照這位四屆大滿貫得主目前心理狀態，不禁引來猜想：到底她還會重返賽場嗎？



大坂直美退出2023澳網，日媒盛傳她曾「玩失蹤」。（Getty Images）

2021年，大坂直美再次贏得澳網冠軍，當時只有23歲的她，已是兩屆美網和兩屆澳網得主。她被視為全盛期的莎蓮娜威廉絲之後，現役最佳硬地場女子網球手。兩年過去，她的大滿貫錦標數目停留在4個，生涯更因情緒病停滯不前。

2021年她兩度退賽休養，2022年初復出，澳網衛冕失敗，第三圈止步；心理因素以外，以接連受多個位置傷患困擾，法網、美網都是「一輪遊」。排名亦由曾經的世界第一，跌至目前的42位。比起世界排名和傷患，大坂直美的心態才是最為令人憂慮的地方。

大坂直美1月6日在Twitter發文。（Twitter）

2023年度首個大滿貫比賽上演在即，以祖高域為首的一眾網球好手早已抵達澳洲訓練和熱身，當中遲遲未見已報名參賽的大坂直美份兒。今屆澳網已失去因傷避戰的男子世界排名第一的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），加上應屆澳網女子冠軍芭迪兼主場球手（Ashleigh Barty）以及兩大傳奇費達拿和莎蓮娜威廉絲先後退役，「前一姐」夏納正在停賽，大會當然不想連大坂直美也失去。

然而這位球迷寵兒令澳網賽會大為焦急，她一直未有回覆賽會是否出賽，甚至連去向也不明朗，卻又活躍社交媒體，上周與rapper男友Cordae到法國旅遊，在Instagram上載二人在蒙羅麗莎前合照，並在一個演唱會現身。

四屆大滿貫得主大坂直美還會重返賽場嗎？（Getty Images）

她之後在一張洛杉磯郊區普拉提（pilates）教室亮相，顯示人在本周已回到訓練基地美國，但一點也沒有即將重返賽場的樣子。1月6日大坂直美又連還發出Twitter，同樣跟自己的網球事業無關，而是提及另一球手查比雅（Ons Jabeur）。

日本媒體直指，大坂直美「大玩失蹤」沒有向澳網賽會交代參賽與否，不知大會是等得不耐煩還是終於收到她的回應，周日（8日）澳網終宣布：「大坂直美已退出澳網，今屆賽事我們會想念她。」大坂直美退賽後，烏克蘭球手恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）獲升格至正賽。

由去年9月日本公開賽腹部受傷退賽，大坂直美已4個月未參加任何比賽。由2018年美網開始，她連續4年都能贏得一個大滿貫，走勢不止在2022年終斷，她在比賽中變得更常在首圈或早階段出局，身型亦較之前大了好幾個碼。如今更在大賽之前「玩失蹤」，無論身、心方面均跟頂級球手大有差距，似乎對網球事業已無心戀戰。

眾人心裏都存在同一疑問：大坂直美還是重返球場嗎？