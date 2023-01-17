澳網人物誌︱中國17歲小將商竣程創歷史　名將之後聽媽媽話棄足球

澳洲網球公開賽（澳網）1月16日揭開戰幔，中國17歲新星商竣程正賽首圈擊敗德國球手奧迪（Oscar Otte）晉級，成為公開賽年代首位從澳網正賽晉級的中國男單球手，寫下歷史新一頁。

這位中國小將來自運動世家，媽媽是乒乓球前雙打世界冠軍鄔娜，爸爸商毅是足球員，曾入選國家隊，商竣程沒有追隨父母步伐，自小已立志要當上職業網球手，今屆澳網很可能是他邁向世界的第一步。



中國17歲小將商竣程澳網正賽首圈晉級，創下歷史新一頁。（新華社）

「我6、7歲的時候，已經以成為職業網球員為主要目標。」商竣程曾在訪問中稱，他最初在北京受訓，「我在一個室內硬地場開始，我爸爸曾在西班牙踢足球，他很喜歡當地訓練系統和西班牙運動員的訓練方式。」翻查資料，商毅曾在2003／04球季外流西班牙，加盟當時在西乙的赫雷斯（Xerez）一季。

商竣程沒有到西班牙學法，一樣可以師承西班牙一套訓練體系。他11歲那年到美國佛羅里達州Emilio Sanchez Academy網球學校受訓，這學校正是由曾經高佔雙打世界排名第一的西班牙名將山齊士（Emilio Sanchez）成立。

商竣程媽媽是乒乓球前雙打世界冠軍鄔娜，爸爸商毅是足球員。（網上圖片）

意想不到的大滿貫正賽初捷

繼承父母運動細胞，身高1.83米的商竣程，日前在澳網外圍賽連過三關晉身正賽，首圈面對世界排名74位的德國球手奧迪，絕對是場硬仗。29歲的奧迪身高1.93米，發球時速達243公里，今仗他便開出18個Ace球，惟同時有7次發球雙錯誤。打法主動的商竣程一口氣連取頭兩盤，第三盤戰至決勝局負6：7，第四盤雙方膠着下，中國小將第12局打破對手發球局，以一盤7：5終結賽事。

商竣程不止成為公開賽年代首位晉級澳網次圈的中國男單球手，同時是今屆賽事中年紀最小的，他賽後坦言很驚訝這麼快便能取得大滿貫正賽首場勝利。這場首圈比賽他獲得不少球迷支持，用普通話和英語為他打氣，「我感覺好像在主場比賽一樣。」

商竣程自小立志當職業網球員。（新華社）

聽媽媽話放棄足球專攻網球

小時候，他曾經熱愛足球，爸爸商毅效力北京國安多年，曾兩度入選國足，最終沒有隨父親當上足球員，他說是因為媽媽的建議，認為網球受傷機會較少。由5歲接觸網球，10歲獲得耐克盃全國青少年網球賽12歲以下組冠軍，11歲赴美受訓，商竣程的網球之路相當平順。

他自2017年起，連續三年成為美國分齡排名第一球手，3年前14歲的他轉到佛羅里達州另一網球學校IMG Academy磨練，一步步登上青年組世界前列。2019年他成為首位贏得國際網球總會（ITF）青年巡迴賽的2005年出生球手，2021年他在青年組大滿貫賽事屢次突破，法網男單晉八強，溫布頓打入四強，美網更戰至決賽，不敵較他大兩歲的西班牙球手連干（Daniel Rincón）得到亞軍。

商竣程在2021年美網青年組男單殺入決賽，得到亞軍。（Instagram）

16歲這一年，他升上青年組世界排名第四，並晉身職業賽行列。快將18歲生日的他，2023年澳網首次踏足成年組大滿貫賽事，立即有個好開始，連他本人也意想不到。在美國受訓多年，能操流利英語，次圈對手正是他相當熟悉的美國球手迪亞科（Frances Tiafoe），「我跟他之前訓練過，所以非常熟」。

24歲的迪亞科目前世界排名第17，商竣程稱賽前會跟教練研究對方打法。無論這場比賽戰果如何，這位矚目新星已寫下中國網球新一頁，令人期待他日後成長高度。