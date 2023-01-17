澳網｜35歲梅利苦戰近5小時晉級　時隔5年大滿貫再挫前20強敵

澳洲網球公開賽（澳網），曾五度打入這項大滿貫決賽的英國老將梅利（Andy Murray），世界排名跌至66位，首圈便面對第13號種子、意大利球手貝歷天尼（Matteo Berrettini）。

兩人激戰5局，梅利用上4小時49分鐘、打足5盤，才以6：3、6：3、4：6、6：7、7：6苦戰勝出。



對已經35歲且屢受嚴重傷患困擾的梅利來說，這場勝仗彌足珍貴。（Getty Images）

此前曾5次折戟澳網決賽的梅利，今仗對手貝歷天尼不止世界排名遠較他高，也較他年輕9歲，並在上屆澳網打入四強，賽前已知是艱辛一戰。比賽初段梅利直落以兩盤6：3領先，貝歷天尼發力後追，6：4追回第3盤，第4盤雙方進入決勝局並打至「搶七」，貝歷天尼以細分9：7再扳回一城追平。

決勝的第5盤，雙方再次打至決勝局並需要「搶十」，戰至6：6時梅利以一記非常精彩的下旋球逼使對手衝到網前失位後擊球得手，終以細分10：6、總盤數3：2擊敗對手晉級。

梅利澳網首圈擊敗世界排名第14的強敵貝歷天尼。（Getty Images）

梅利近年屢受傷患困擾，今場擊敗世界排名第14的貝歷天尼，是他睽違5年以上再次在大滿貫賽事擊敗世界排名前20位球手。賽後他表示：「我為自己感到驕傲。」

「稍後的下午和明天我會再次回味，但此刻我感到非常自豪和高興。貝歷天尼的反撲非常強，比賽末段我也有少許幸運。他的發球非常出色，是一位十分傑出的對手，所以我認為自己表現得不錯。」今年已35歲、賽前被看低一線的梅利稱，對上一次在大滿貫擊敗世界排名前20球手已是2017年6月面對錦織圭的法網比賽。

這位英國球手過去曾3奪大滿貫冠軍，也曾登上世界排名第一，與費達拿、拿度和祖高域有網壇「四大天王」美譽，但近年因臀部傷患困擾表現下滑，這場勝仗得來不易。「過去數個月我團隊付出不少努力，他們給我機會，讓我能在這樣的場地上作賽，能與貝歷天尼這樣的強敵交手，這些努力都在今晚化作回報。」

梅利下輪將會是意大利球手霍尼尼（Fabio Fognini）對澳洲球手高堅拿傑斯（Thanasi Kokkinakis）的勝方。