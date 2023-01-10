澳網取態180度轉變　去年驅逐無打針祖高域出境　今年確診可照打

2023澳洲網球公開賽（澳網）1月16日上演，去年這項大滿貫賽事對新冠疫情高度戒備，甚至鬧出澳洲政府將塞爾維亞名將祖高域（Novak Djokovic）遞解出境的風波。一年過去，澳洲對防疫態度完全轉變，參賽球手不用再接受新冠病毒測試，賽事總監更宣稱球手即使確診，仍可照樣出場比賽。



去年曾被遞解出境的祖高域，早早已抵達澳洲，為2023澳網備戰。（Getty Images）

澳網賽會總監：或有確診球手出賽

澳洲過去兩年一直站在抗疫前線，對旅客入境要求嚴格，主辦一年一度的網球大滿貫賽事亦高度戒備。2021年澳網須在氣泡下進行，並曾因社區爆發有數日賽事禁止觀眾入場；去年更因祖高域沒有注射新冠疫苗，跟這位網球名將對簿公堂後，高調將他遞解出境，一度成為全球熱話。

一年之間，當地防疫政策出現180度轉變，澳網賽事總監堤列（Craig Tiley）周一（9日）會見傳媒時稱，今年澳網參賽球手不再需要進行新冠病毒測試，就算確診仍可繼續出賽，「我們只是跟隨目前社區內的做法，並且更進一步作出建議：假如身體感到不適，便應自我隔離，我們的醫護人員會持續監察整個賽事以及個別球手情況。」

澳洲板球員Matt Renshaw上周在確診新冠肺炎下仍如常出賽。（Getty Images）

「我們清楚向球員及職員說明，任何人如感到不適，請留在家中。」堤列以板球為例，與病毒共存成為新常態，「有球員或在感染新冠病毒情況下作賽」。

疫情高峰期時，澳網主辦城市墨爾本是全球其中一個防疫措施維持時間最長以及執行封城最嚴格的城市，但公共防疫政策如今已完全改變。上星期在悉尼舉行的澳洲對南非板球5日測試賽，澳洲球手Matt Renshaw便在確診下繼續出賽。他在比賽頭3日要與隊友分開，進行自我隔離，經過數次測試結果呈陰性後，便可返回主隊更衣室。

去年被逐離境的祖高域，本來因為被澳洲當局驅逐，需要面對3年拒發簽證的限制，然而澳洲政府在去年11月決定解除有關的禁制，令這名網球前「一哥」終獲准入境，踏入這個當日的是非之地。為準備這項今年首個大滿貫賽事，祖高域早在12月27日飛抵澳洲作準備，並一直訓練和作賽至今。