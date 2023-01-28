粉嶺行山｜鶴藪入丹竹坑行六嚿腹肌脊 經千溪走廊探秘屏嘉石澗
撰文：山水小組
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今日元旦。有山友建議去千溪走廊。這個提議不錯，千溪走廊不難行。新年閒遊半天便好。
（出發日期：2022年1月1日）
千溪走廊入口在平頂坳，最方便是在新屋仔起步，逆走南涌郊遊徑約兩公里到平頂坳。去丹竹坑新屋仔，可在粉嶺站乘56B小巴。但56B小巴班次較疏，於是改乘52B小巴去鶴藪圍。
▼按圖看清路線及沿途風景，鶴藪圍起步到大瀝嶺👇👇👇
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若經水門山落平頂坳，便會直達千溪走廊入口。今日不想上水門山，在另一邊落南涌郊遊徑。對面是屏風山和黃嶺北坡。山坡上看似有無數溪澗從屏風山流下谷中，因此山友稱眼前這個狹長谷地（或橫切對面山坡的山徑）為「千溪走廊」。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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走上山崗，再沿脊線落黃嘉石澗，再出七木橋。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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【本文獲「山水小組」授權轉載。】