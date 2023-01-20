澳網｜35歲梅利再展打不死精神　激戰至深夜4點熱血反勝

英國名將梅利在澳洲網球公開賽次圈，與主場球手高堅拿傑斯爭晉級，豈料今仗竟然是一場接近打通宵的馬拉松賽事。兩人激戰5小時45分鐘，戰至當地時間凌晨4點才完場，結果梅利再度展示打不死的精神，落後兩盤下反勝對手，躋身第三圈。



35歲的英國名將梅利（Andy Murray），今屆澳網化身「五盤哥」，上仗與貝歷天尼打足5盤，最終險勝對手晉級，與澳洲球手高堅拿傑斯（Thanasi Kokkinakis）爭晉級。

26歲的高堅拿傑斯早段順風順水，首盤力保破發優勢，以局數6：4先拔頭籌，次盤戰至「Tie Break」，這名主場球手細分以7：4再下一城。高堅拿傑斯的氣勢在第3盤延續，初段即破梅利發球局，可惜隨即被梅利扳回一城，守不住發球局的高堅拿傑斯不禁發脾氣，怒擲球拍。即使梅利再被破發，他依然能夠追回，最後力戰至「Tie Break」，以細分7：5險勝，追回一盤。

高堅拿傑斯發脾氣，怒擲球拍。（Getty Images）

未能取勝的高堅拿傑斯，就像洩了氣的氣球，梅利反而愈戰愈勇，其後兩盤所有發球局也保得住，加上再找到對手的破綻，結果連贏兩盤6：3及7：5，最終以盤數3：2反勝。今仗亦是梅利生涯第11次在落後兩盤的情況下反敗為勝，成為史上反勝最多的球手。

澳網｜35歲梅利苦戰近5小時晉級 時隔5年大滿貫再挫前20強敵

梅利再度激戰5盤晉級。（Getty Images）

兩圈合共已戰超過10小時

梅利上演精彩的絕地反勝，今仗打足5盤，最終激戰5小時45分鐘才能分勝負。該仗在當地時間晚上10點20分開賽，想不到完場已經是凌晨的4點05分。連同上圈，兩圈賽事梅利已激戰超過10小時，對35歲﹑傷患纏身的梅利而言，絕不容易。

兩人激戰5小時45分鐘，至當地時間凌晨4點才完賽。（Getty Images）

梅利形容今場逆轉是「無以置信」，並全靠自己的大心臟才能成就今場經典的反勝。激戰至凌晨4點，不知道對球迷是福還是禍，梅利談及夜賽的隱憂，「太晚開賽時，就有機會戰至凌晨，這樣對球員﹑球證﹑球迷也不是一件好事。部分球迷翌日也有工作，所以感激一眾支持留到最後的球迷。賽後我與高堅拿傑斯也認為，這樣的結局有點像一場鬧劇。」

梅利兩圈都打足5盤，合共力戰超過10小時。（Getty Images）

梅利無得去廁所發脾氣

今場馬拉松式的賽事，亦有發生一些小插曲，梅利曾經要求去洗手間，卻被球證拒絕，他直接向球證表達不滿，「這是個笑話，這是對球手的不尊重，竟然不容許球手去洗手間，荒謬！」

根據球例，每名球手每場可以有兩次洗手間暫停，梅利賽後表示理解，但他認為有時候可以法外開恩，「當時已經是凌晨3點，我整天也在喝水。你不想球員從暫停中取得著數，但你要我們在凌晨也在比賽，我認為有時間可以有一點寬限。」

梅利因為無法去洗手廁而直斥球證。（Getty Images）

梅利母親見證兒子反勝過關，笑逐顏開。（Getty Images）

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