拿度苦戰三盤因傷敗陣嘆精神崩潰　名宿憂泥地王將永久告別澳網

澳洲網球公開賽（澳網）今日再次爆出大冷，衛冕的頭號種子拿度（Rafael Nadal）於第二輪不敵排名世界第65的美國球手Mackenzie McDonald出局，錄得個人生涯四項大滿貫賽事歷來第二差的成績。



在這場比賽前，現時排名第二的拿度近7場比賽只贏1場，今仗第一局就被破發並以4：6輸掉首盤。第二盤落後3：5時他因傷而請求醫療暫停，稍後雖能夠繼續比賽，但再次以4：6輸掉第二盤；第三盤拿度表現漸趨穩定，可在第12局被Mackenzie McDonald破掉發球局，終以4：6、4：6、5：7直落三盤出局。

身為衛冕冠軍的頭號種子拿度，於力戰三盤後憾敗出局。

這位西班牙名將曾於2016年澳網首輪被淘汰出局，此後6屆最少都能打入8強階段，今次以衛冕身份次輪出局屬實讓人大跌眼鏡。不過今仗拿度表現明顯受到傷患困擾，賽後接受訪問時他坦言自己已跟這項傷勢纏鬥了一段時間。

「我已經有這個問題好一段時間，但情況並不像今天這樣。」生涯曾22次奪下大滿貫錦標的拿度說道。「我不知道是肌肉問題還是關節問題，我髖部有舊患，在之前甚至最近都有接受治療，但跟現在的狀況截然不同，現在我甚至覺得自己無法走動。」

第二盤末段拿度因傷喊出醫療暫停。（Getty Images）

在第二局接受完治療後，拿度跑動能力顯然受到影響，他直言自己已精神「崩潰」，但在比賽途中只想着要堅持下去，要為衛冕冠軍這個身份打到最後一刻。「我只是想完成比賽，我不希望以衛冕冠軍的身份從這裏退役。我輸了，對此我無話可說，但要恭賀我的對手。在比賽結束前竭盡所能——這就是運動不變的意義。」

爆冷擊敗前世界一哥，現時排名世界第65的Mackenzie McDonald難掩心中喜悅，同時亦稱讚拿度受傷後仍堅持到最後的表現。「他是一位無與倫比的冠軍級球手。他在任何情況和困難下都永不放棄。跟像他這樣的頂級球手對壘實在非常艱難。」

賽後拿度直言自己的「精神崩潰」。（Getty Images）

目睹拿度因傷敗陣，鏡頭拍到他的妻子Xisca Perello在看台上痛心淚下。曾為世界第一球手的賽事評述員古里亞（Jim Courier）亦表達出了自己心中擔憂。「他很少會表現出自己的沮喪。這可能會是他最後一次出現在這裏——但願不是。若真是如此，他也確實地在這裏留下了巨大的印記。」