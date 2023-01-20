足球轉會｜多蒙特神童莫高高再捲造假風波　爭議聲中簽高薪合約

多蒙特前鋒莫高高（Youssoufa Moukoko）自小表現突出，雖然兒時已遭懷疑年齡真確性，但當時已提出文件證明自己清白。

不過，隨着莫高高成為轉會市場熱門人物，加上其出生地喀麥隆爆出足球員大規模年齡造假的事件，令莫高高的年齡再惹非議，爭議聲中，獲多間豪門追求的他終於決定去向。



莫高高的「官方出生日期」為2004年11月20日，意味他剛滿18歲不久，他是在2014年、即10歲時由喀麥隆來到德國，先效力聖保利青年軍，在2016年轉投多蒙特青年軍，當時12歲的他已效力U17梯隊，14歲時更已升上U19梯隊，第一戰狂入6球之多。在多蒙特U17及U19效力的88場賽事，他一共攻入141球，獲冠上「神童」稱號。

莫高高在2019年、15歲時在多蒙特青年軍已非常出眾。（Getty Images）

2020年，莫高高16歲生日翌日，便獲派在德甲上陣，成為德甲史上最年輕上陣球員；今季受惠於兩名前鋒夏蘭特離隊及賀拿一度患癌，莫高高的上陣時間大增，在聯賽上陣14場已攻入6球、交出兩次助攻；加上在剛過去的世界盃，當時17歲的他獲選入德國大軍，亦有落場機會，有傳他獲英超球隊包括車路士和紐卡素青睞，巴塞隆拿也傳出有意求購。由於他在多蒙特的合約今夏便屆滿，一直盛傳他會離隊他投。

莫高高在世界盃、德國敗予日本一仗後備落場。（Getty Images）

然而就在多蒙特與莫高高就續約拉鋸之際，其出生地喀麥隆的球壇爆出醜聞——在當地足總主席伊度奧勒令之下，所有國家隊青年隊的球員都要接受磁力共振去檢測真實年齡，1月初，U17梯隊的30名球員中有21人證實「超齡」，之後再挑選的球員中，再有11人超齡，前後共32人涉虛報年齡。

連遠在德國、代表德國的莫高高也被波及，德國傳媒《明鏡》早前的調查報道指，獲得莫高高養父秘密提供的文件顯示，其真正出生年份是2000年，而非2004年，若然屬實，意味他在轉投多蒙特、為U17梯隊上陣時已16歲，作德甲處子戰時亦已是20歲。

莫高高的年齡已不是第一次引來造假爭議。（Getty Images）

一直有傳莫高高與多蒙特在續約上因金錢問題僵持，不過在爭議之下，德國《圖片報》周五（20日）報道，莫高高終於決定留隊，與「蜜蜂兵團」續約至2026年，將會在周日對奧格斯堡前簽約。

報道指，多蒙特對於這名前鋒也相當器重，開出的合約條件優厚，連同附加條件，年薪可達600萬歐元，再加1000萬歐元簽字費；而其經理人也會獲500萬歐元佣金，及相當於莫高高薪金10%的獎金。多蒙特一向量入為出，願意為一名18歲球員開出這樣的合約，算是非常慷慨。