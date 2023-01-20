熱刺前青訓產品美國遇撞船意外身亡　終年25歲　新舊東家齊悼念

前熱刺青訓產品﹑現時效力美職聯球會夏洛特FC的安東獲斯，當地時間周三被發現在南佛羅里達的撞船意外中身亡，終年25歲。熱刺對曼城一仗，眾將特意戴上黑紗，悼念這名熱刺舊將。



在美國南佛羅里達州的星期三（18日），發生一宗撞船意外，據報兩輛船隻在邁阿密海事運動場（Miami Marine Stadium）附近相撞，效力夏洛特FC的守將安東獲斯（Anton Walkes）當時就在船上。意外發生後，安東獲斯被發現失去意識，隨即被送院急救，直至周四早上證實不治，終年25歲，並遺下女朋友及女兒，

獲斯猝逝，夏洛特眾將齊集主場，一同悼念獲斯，除了球員，亦有球迷在主場外獻花，紀念這名英格蘭球員，其他美職聯球隊亦以默哀悼念獲斯。

安東獲斯生前效力美職聯的FC夏洛特。（Twitter截圖）

夏洛特FC﹑前球會阿特蘭大聯與美職聯先後證實安東獲斯的死訊，夏洛特FC班主David Tepper指全隊上下對獲斯的離世感難過，希望獲斯的家人可以節哀順變，而球會將提供一切支援。

安東獲斯是熱刺的青訓產品，他在2016年的聯賽盃首度代表一隊上陣，惟未曾在英超披甲，隨後機會不多，先後外借至阿特蘭大聯及樸茨茅夫。離開熱刺後，獲斯加盟樸茨茅夫，僅效力一季半後，重返美職聯的阿特蘭大聯，兩季後轉投夏洛特FC。

母會熱刺同在社交網站悼念獲斯，熱刺在剛仗對曼城時，球員亦有戴上黑紗示意，而青年軍亦在周末的賽事戴黑紗。

安東獲斯是熱刺的青訓產品，卻未曾在英超披甲。（資料圖片／Getty Images）

英超第21輪直播賽程：

英超第21輪直播賽程。（01美術製圖）

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