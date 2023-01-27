澳網｜施斯柏斯挾今年全勝氣勢入決賽　為希臘創歷史只差一步

澳網男單4強，24歲希臘球手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）終於破宿命，首次在澳網準決賽突圍，挾2023年10戰全勝之勢，打入決賽。如果施斯柏斯能夠在澳網決賽再下一城，他不但能夠贏得個人首座大滿貫錦標，更加可以升上世界排名第1。



施斯柏斯在澳網4強勝出，打入決賽。（Getty Images）

3號種子的施斯柏斯在周五（27日）的澳網男單4強，遇上18號種子、俄羅斯的卡卓洛夫（Karen Khachanov）。施斯柏斯首盤在決勝局贏7：2領先，之後贏多盤6：4拉開盤數到2：0。

在第3盤，施斯柏斯一而再錯失提早勝出比賽機會，他一度領先局數5：3，但遭對手破發，被追成5：5。兩人打到決勝局，施斯柏斯曾領先細分6：4，手握兩個「match point」但被卡卓洛夫連取4分，卡卓洛夫贏細分8：6追回一盤。

卡卓洛夫與施斯柏斯。（Getty Images）

在第4盤，施斯柏斯贏6：3，以盤數3：1淘汰卡卓洛夫，生涯第2次打入大滿貫決賽，首次打入澳網決賽。施斯柏斯職業生涯6次對卡卓洛夫全勝。

【今場精彩一分】

施斯柏斯過去在澳網都有不俗的表現，在2019、2021及2022都能打入4強，但3次都在4強止步，今次終於突破宿命，闖入決賽，會對祖高域及湯美保羅（Tommy Paul）的勝方。施斯柏斯在2021年入過法網決賽但落敗，他在領先兩盤下以2：3不敵祖高域。

若果施斯柏斯可以在下周日的決賽奏凱，他不但能夠成為首位希臘的大滿貫冠軍，還可榮升世界排名第1。施斯柏斯今年狀態大勇，2023年在硬地10戰全勝。

施斯柏斯第4次打入澳網4強，終於首次入到決賽。（Getty Images）

「我一直以來的努力，就是為了這些時刻。」施斯柏斯賽後說。

「我覺得自己受到眷顧，能夠讓我可以在這個水平打網球。我想將希臘網球發揚光大，我跟薩嘉莉（Maria Sakkari）都為此努力。」

「在希臘這種小國出身，我很感激獲得這樣熱烈的支持。我從未想過自己會在這裏得到這樣熱情的待遇。我現在入決賽了，看看到時會怎樣！」

他成為自從2011年23歲的祖高域後，最年輕打入澳網決賽的球手。

施斯柏斯贏波後留下這個字。（網上片段截圖）

贏波後，施斯柏斯在攝影機鏡頭上簽名，寫了「Ubuntu」，下面補充「African word（非洲詞語）」，令大家摸不着頭腦。「Ubuntu」這個字來自非洲祖魯族，意思為「人性」、「我的存在是因為大家的存在」。