澳網｜34歲張帥生日極速闖女單16強　混雙止步無緣三線衝冠

撰文：趙子晉
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澳洲網球公開賽女單第三圈，中國「一姐」張帥直落兩盤橫掃美國球手晉級，以一場勝仗慶祝34歲生日，亦是相隔7年再闖女單16強，超過200萬港元獎金袋袋平安。

中國球手張帥在澳網女單第三圈遇上美國球手禾莉萊絲（Katie Volynets），這名中國「一姐」未受太大壓力，結果僅花63分鐘，直落兩盤6：3及6：2，淘汰這名由外圍賽晉級的球手晉級。

正好今日（21日）是張帥的34歲生日，一場勝仗相信就是她最好的生日禮物，在場球迷更向張帥送上驚喜，賽後突然唱出生日歌，令她十分感動，熱淚盈眶。不過，張帥隨後在混雙首圈止步，無緣再添一場勝仗。

張帥聽到現場球迷為她唱生日歌，十分感動。（Twitter截圖）

張帥對上一次打入澳網女單16強，已經是2016年，如今再隔7年再闖第四圈，亦是張帥生涯第5次躋身大滿貫單打16強。張帥現時世界排名第22位，是生涯新高，如今在澳網再過一關，有望刷新個人史上最高的排名。

張帥下圈與30號種子比列絲高娃（Karolina Pliskova）爭入8強，若果再下一城的話，將追平生涯在大滿貫的最佳戰績，亦有望打入世界前20位。

另外，張帥在女單已穩奪33.8萬澳元（約184萬港元）的獎金，她在女雙夥拍巴西球手赫特瑪雅（Beatriz Haddad Maia）亦打入次圈，再取4.65萬澳元（約25萬港元），加上混雙的6600澳元（約3.6萬港元），至今已穩袋逾200萬獎金，當然她依然可以改寫這個金額。

張帥打入女單16強，單打已穩奪逾180萬獎金。（Getty Images）

另外，另一中國女單球手朱琳，爆冷擊敗6號種子﹑希臘球手薩嘉莉（Maria Sakkari），史上第4次有兩名中國球手躋身大滿貫最後16強。兩人剛好有休息室相遇，互相祝賀外，更一同錄製賀年片段。

中國球手朱琳淘汰薩嘉莉，齊齊躋身女單16強。（Getty Images）

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