澳網｜Netflix紀錄片Break Point變死亡之吻 10球手首周全軍覆沒
F1（一級方程式錦標賽）在Netflix的紀錄片《F1：極速求生（Drive to Survive）》，吸引了一眾新車迷，網球亦嘗試有樣學樣，推出全新紀錄片《Break Point》，卻在今屆澳洲網球公開賽（澳網）引起「Netflix魔咒」。
澳洲網球公開賽男單16強，加拿大球手﹑6號種子奧格艾里阿辛（Felix Auger-Aliassime）與捷克新星拿赫捷卡（Jiri Lehecka）交手。
這名加拿大球手首盤以局數6：4先拔頭籌，21歲的拿赫捷卡隨即追回一盤6：3，其後兩盤皆戰至「Tie Break」，拿赫捷卡連贏兩盤，結果以盤數3：1反勝晉級。
拍Netflix=出局？
奧格艾里阿辛的出局，同時認證「Netflix魔咒」在今屆澳網橫行。Netflix早前推出的網球紀錄片《Break Point》，頭5集出現的10名球手，在今年澳網全數已經落敗。
當中包括澳洲的主場球手基域奧斯（Nick Kyrgios）、湯珍奴域（Ajla Tomljanovic）及西班牙的巴杜莎（Paula Badosa），三人同因傷退賽。
至於意大利的貝歷天尼（Matteo Berrettini）在首圈止步，其後4名球手次圈出局，紀錄片中的8人無緣晉級，「Netflix魔咒」（#NetflixCurse）的標籤在網上世界瘋傳。
Netflix英國及愛爾蘭的Twitter帳號，早前發文：「澄清一點，一切純熟巧合」（To clarify: this is purely a coincidence），回應鬧得熱哄哄的魔咒傳聞。
Netflix紀錄片《Break Point》出現球員澳網成績：
傷出：基域奧斯﹑湯珍奴域﹑巴杜莎
首圈出局：貝歷天尼
次圈出局： 費斯（Taylor Fritz）﹑魯迪（Casper Ruud）﹑查比雅（Ons Jabeur）, 高堅拿傑斯（Thanasi Kokkinakis）
第三圈出局：薩嘉莉
第四圈出局：奧格艾里阿辛
本身為這套Netflix紀錄片中碩果僅存的球手，奧格艾里阿辛早前被問及是否相信「Netflix魔咒」這回事，當時他如此回應：「（這個說法）幾有趣，我認為唔關（Netflix魔咒）事，或者有球員會將落敗歸咎於此，這種巧合有時都幾搞笑。」
現時這名22歲的加拿大球手終變成受害者，成為紀錄片中第10個、也是最後一個在澳網出局球手，不知道如今他是否相信這魔咒？