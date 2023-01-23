澳網｜Netflix紀錄片Break Point變死亡之吻　10球手首周全軍覆沒

F1（一級方程式錦標賽）在Netflix的紀錄片《F1：極速求生（Drive to Survive）》，吸引了一眾新車迷，網球亦嘗試有樣學樣，推出全新紀錄片《Break Point》，卻在今屆澳洲網球公開賽（澳網）引起「Netflix魔咒」。



澳洲網球公開賽男單16強，加拿大球手﹑6號種子奧格艾里阿辛（Felix Auger-Aliassime）與捷克新星拿赫捷卡（Jiri Lehecka）交手。

這名加拿大球手首盤以局數6：4先拔頭籌，21歲的拿赫捷卡隨即追回一盤6：3，其後兩盤皆戰至「Tie Break」，拿赫捷卡連贏兩盤，結果以盤數3：1反勝晉級。

拿赫捷卡（右）爆冷擊敗6號種子奧格艾里阿辛晉級8強。（Getty Images）

拍Netflix=出局？

奧格艾里阿辛的出局，同時認證「Netflix魔咒」在今屆澳網橫行。Netflix早前推出的網球紀錄片《Break Point》，頭5集出現的10名球手，在今年澳網全數已經落敗。

當中包括澳洲的主場球手基域奧斯（Nick Kyrgios）、湯珍奴域（Ajla Tomljanovic）及西班牙的巴杜莎（Paula Badosa），三人同因傷退賽。

拍過Netflix紀錄片《Break Point》的球員，似乎有魔咒纏身。（網上圖片）

至於意大利的貝歷天尼（Matteo Berrettini）在首圈止步，其後4名球手次圈出局，紀錄片中的8人無緣晉級，「Netflix魔咒」（#NetflixCurse）的標籤在網上世界瘋傳。

Netflix英國及愛爾蘭的Twitter帳號，早前發文：「澄清一點，一切純熟巧合」（To clarify: this is purely a coincidence），回應鬧得熱哄哄的魔咒傳聞。

2號種子查比雅亦在次圈止步。（Getty Images）

Netflix紀錄片《Break Point》出現球員澳網成績：

傷出：基域奧斯﹑湯珍奴域﹑巴杜莎

首圈出局：貝歷天尼

次圈出局： 費斯（Taylor Fritz）﹑魯迪（Casper Ruud）﹑查比雅（Ons Jabeur）, 高堅拿傑斯（Thanasi Kokkinakis）

第三圈出局：薩嘉莉

第四圈出局：奧格艾里阿辛



本身為這套Netflix紀錄片中碩果僅存的球手，奧格艾里阿辛早前被問及是否相信「Netflix魔咒」這回事，當時他如此回應：「（這個說法）幾有趣，我認為唔關（Netflix魔咒）事，或者有球員會將落敗歸咎於此，這種巧合有時都幾搞笑。」

現時這名22歲的加拿大球手終變成受害者，成為紀錄片中第10個、也是最後一個在澳網出局球手，不知道如今他是否相信這魔咒？

奧格艾里阿辛早前表示不相信Netflix魔咒，如今卻成為最後一個受害者。（Getty Images）

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