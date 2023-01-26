澳網︱仙氣女神列巴堅娜打得差仍挫艾莎蘭卡　首闖決賽靠秘密武器

澳洲網球公開賽（澳網）女單四強，代表卡薩克的「仙氣女神」列巴堅娜（Elena Rybakina）大戰兩屆冠軍艾莎蘭卡（Victoria Azarenka），今仗即使發揮在水準以下，但仍在1小時41分鐘後以7：6、6：3直落兩盤擊敗對手，首度晉身澳網決賽。

賽後她大談讓她由去年贏得溫布頓、到今次勇闖澳網的秘密武器。



列巴堅娜澳網四強擊敗艾莎蘭卡，勇闖決賽。（路透社）

峰迴路轉的首盤

23歲的列巴堅娜今屆澳網一路表現突出，四強遇上2012、2013兩屆澳網冠軍、33歲的白羅斯（前稱：白俄羅斯）球手艾莎蘭卡，首盤發揮在水準以下，發球、抽擊均不太就手。惟艾莎蘭卡今仗發球不太穩定， 局數3：3的時候，被列巴堅娜打破發球局，之後一下子落後至3：5。

艾莎蘭卡未有放棄，打破列巴堅娜發球局一口氣追至是5：5，更在對手發球局連搶3分，列巴堅娜在壓力下逐分追回，由落後0：40連救3個破發分，再保住發球局，成為全場比賽轉捩點。艾莎蘭卡原本士氣正盛，列巴堅娜捱到決勝局及時回勇，凌厲的發球加上刁鑽擊球落點，7：6（7：4）先贏首盤。

艾莎蘭卡奮勇作戰，惟擊球失誤太多。（路透社）

列巴堅娜首盤在16次無壓力失誤、第一發球成功率只有48%，仍能贏得首盤，信心和士氣大振。相反艾莎蘭卡未能乘氣勢搶得首盤，犯錯亦更多。次盤列巴堅娜兩度打破對手發球局，一度領先至5：2，艾莎蘭卡縱破發成功，但之後未能保住發球局，列巴堅娜6：3再贏一盤勝出賽事。

發球是列巴堅娜一大武器，今仗開出9個Ace球，艾莎蘭卡只有3次，後者還有6次發球雙錯誤，全場無壓力失誤也較列巴堅姬多6次，成為勝負分野。列巴堅娜首次打入澳網決賽，賽後展現甜美笑容：「超級開心和自豪，多謝我的團隊。」

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姐姐Anna成為「吉祥物」

列巴堅娜去年贏得溫布頓冠軍，當時姐姐Anna也在現場見證，成為她的「吉祥物」，今次澳網她說父母和姐姐由一開始已經在場作伴，令她倍感快樂，更重要的是：「有姐姐和父母在一起，讓我在晚上的時候可以有數小時暫時放下網球。」

她說今屆賽事，是歷來首次全家人一起全程陪伴，「我會在決賽盡力。」上年在溫布頓首度置身大滿貫決賽，當時她緊張得只希望比賽盡快完結，這一次再入決賽，她的心情截然不同，「我只希望好好享受比賽」，隨即又補充一句：「我會戰鬥並希望贏得冠軍」，一副戰鬥格引來全場笑聲。

她要再奪大滿貫並不容易，決賽對手是另一位白羅斯球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）。世界排名第五的莎巴蘭卡今屆澳網表現突出，她在另一場準決賽以7：6、6：2擊敗波蘭球手連妮（Magda Linette），首闖大滿貫決賽。