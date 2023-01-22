澳網︱仙氣女神挫一姐施安迪　列巴堅娜放下溫布頓不獲積分怨恨

澳洲網球公開賽（澳網）女單16強連續爆出冷門賽果，先是世界排名第一球手施安迪（Iga Swiatek）遭列巴堅娜（Elena Rybakina）技術擊倒；不足半小時後，另一奪標熱門、賽事7號種子歌芙（Coco Gauff）亦被奧絲達賓高（Jelena Ostapenko）擯出局。

列巴堅娜與奧絲達賓高兩位曾奪大滿貫卻未能持續維持高水平的球手，不約而同打出爭氣一仗。



澳網女單16強世界排名第一球手施安迪（Iga Swiatek）遭列巴堅娜（Elena Rybakina）技術擊倒。（Getty ）

施安迪2022年澳網晉身準決賽，創下自己在這項大滿貫最佳成績，之後先後贏得法網和美網兩大錦標，穩坐「一姐」寶座。不過她在今屆澳網16強遇上列巴堅娜，未得打出最佳表現——首盤戰至3：3，施安迪一次發球雙錯誤，被列巴堅娜把握機會打破發球局，先贏一盤6：4。

次盤初段施安迪有所改善，領先3：0的優勢，卻被發球強勁的列巴堅娜追平3：3，並再以一盤6：4終結賽事。23歲的列巴堅娜贏得2022溫布頓冠軍，但在巡迴賽整體水平不及施安迪穩定，溫布頓後24場比賽只贏得14場，世界排名跌至23位，不過今屆澳網她再次證明自己是個大賽球手，晉級8強刷新個人在澳網女單最佳成績。

列巴堅娜澳網16強擊敗頭號種子施安迪，首度晉身8強。（Getty Images）

列巴堅娜的世界排名，多少與溫布頓不獲分數有關。去年贏得所有球手夢寐以求的溫布頓，卻因這項賽事杯葛俄羅斯和白羅斯（前稱：白俄羅斯）球手，而被兩大網球監管機構職業網球聯合會（ATP）和女子網球聯合會（WTA）取消巡迴賽積分，令她大感失望，當時她認為自己「不像是個溫布頓冠軍」。

擊敗施安迪後，列巴堅娜說她已放下失去積分的不忿，「無論有沒有分數，每項賽事我都想贏。不管在什麼地方，我都喜歡比賽。現在我可以說，我不再在意這些事了。」列巴堅娜原籍俄羅斯，她早在2018年轉籍哈薩克，因此未受溫網禁止俄羅斯球手參賽之限，並贏得2022年賽事冠軍。

另一冠軍熱門歌芙同日16強止步。（Getty Images）

年僅18的美國天才少女歌芙，今屆澳網頭3仗不失一盤，以頗輕鬆姿態打入16強，這位7號種子被視為今屆冠軍熱門之一，然而奧絲達賓高今仗打出自2017年贏得法網後罕有亮麗表現。強大抽擊加上打法主動，3度打破歌芙發球局，對手8次破發機會，她成功拯救7次， 順利以7：5、6：3嬴波晉身8強。

這是自2018年溫布頓以來，奧絲達賓高首度晉身大滿貫8強。這些年來的失望，並未打擊拉脫維亞人的自信，指自己贏得溫網時年紀太小：「我的人生大大改變，需要數年時間來適應，因為我當時太年輕。我一直知道並相信自己的打法，只要我打得好，便幾乎能擊敗任合人。」她表示，正努力維持水平穩定，發揮最佳表現。

奧絲達賓高擊敗歌芙晉級澳網8強，是她自2018年溫布頓以來，首度晉身大滿貫半準決賽。（Getty Images）

世人一直期潛力優厚的歌芙，初奪生涯首項大滿貫，可惜今次遇上回勇的奧絲達賓高。賽後小妮子直言：「今仗她打得更好」，讚揚奧絲達賓高值得獲勝。