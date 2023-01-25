澳網︱施斯柏斯晉四強向Margot Robbie示愛　「想她來看我打波」

撰文：吳慕兒
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希臘球手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）在澳洲網球公開賽（澳網）8強輕取捷克新星列赫捷卡（jiří lehečka），連續三年晉身四強。賽後巡例接受大會訪問，希臘人竟公然向澳洲女星Margot Robbie調情，聲稱如果有天對方如果來看他比賽便好了。

施斯柏斯澳網8強賽後接受古利亞訪問，卻說出意想不到的內容。（路透社）

施斯柏斯擊敗列赫捷卡後，接受美國名將古利亞（Jim Courier）即場訪問，他先是識做地大讚東道主：「澳洲真是個偉大的國家」（Australia is such a great country），原是例行公事，這位24歲球星繼續說下來，內容卻開始變調：「我喜歡很多澳洲的物事，其中一位我最喜愛的女演員正是來自澳洲……Margot Robbie。」

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施斯柏斯公然向澳洲女星Margot Robbie調情。（Getty Images）

「假如有天在這裏看到她便好了」

現場球迷聽完立即爆笑，反應極快的古利亞隨即連環笑問，「你是否在追女仔？（Are you pitching right now? ）到底發生緊什麼事？你是否提出請求？我們在這裏看到什麼？」

施斯柏斯沒有被前輩質問嚇退，大膽提議：「假如有天可以在這裏看到她便好了」。這位希臘球手被視為球王接班人之一，四大滿貫賽事之中，他在澳網表現最穩定，今年已是他第四度晉身準決賽，連續3年打入四強。賽前他說出在澳洲發揮特佳的可能原因。

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墨爾本龐大希臘人口，令施斯柏斯在澳網彷彿擁有半個主場。（路透社）

施斯柏斯說澳網是他的「主場大滿貫」（my home slam），「無論我看向哪裏都可看到希臘面孔，我看到希臘人說希臘語。」墨爾本擁有龐大希臘社群，成為他在澳網優勢，「當你遠離家鄉，能擁有這種感覺、能把你身處的文化連結在一起，當然很重要。當你四處走動時能有如此感受，感到賓至如歸，這肯定是我的主場大滿貫。」

施斯柏斯尚未贏得大滿貫，最接近一次是2021年打入法網決賽，可惜不敵祖高域得到亞軍。之前三次晉身澳網四強，亦全部敗陣。他今屆籤運不錯，連過五關後，四強對手是俄羅斯的卡卓洛夫（Karen Khachanov），施斯柏斯對上5次巡迴賽跟他交手皆勝，世界排名亦較對方高，這位3號種子有望首度殺入澳網決賽，到時不知已婚的Margot Robbie會否到場為他打氣？

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