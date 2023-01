澳網︱施斯柏斯晉四強向Margot Robbie示愛　「想她來看我打波」

希臘球手施斯柏斯(Stefanos Tsitsipas)在澳洲網球公開賽(澳網)8強輕取捷克新星列赫捷卡(jiří lehečka),連續三年晉身四強。賽後巡例接受大會訪問,希臘人竟公然向澳洲女星Margot Robbie調情,聲稱如果有天對方如果來看他比賽便好了。



施斯柏斯澳網8強賽後接受古利亞訪問,卻說出意想不到的內容。(路透社)

施斯柏斯擊敗列赫捷卡後,接受美國名將古利亞(Jim Courier)即場訪問,他先是識做地大讚東道主:「澳洲真是個偉大的國家」(Australia is such a great country),原是例行公事,這位24歲球星繼續說下來,內容卻開始變調:「我喜歡很多澳洲的物事,其中一位我最喜愛的女演員正是來自澳洲……Margot Robbie。」

施斯柏斯公然向澳洲女星Margot Robbie調情。(Getty Images)

「假如有天在這裏看到她便好了」

現場球迷聽完立即爆笑,反應極快的古利亞隨即連環笑問,「你是否在追女仔?(Are you pitching right now? )到底發生緊什麼事?你是否提出請求?我們在這裏看到什麼?」

施斯柏斯沒有被前輩質問嚇退,大膽提議:「假如有天可以在這裏看到她便好了」。這位希臘球手被視為球王接班人之一,四大滿貫賽事之中,他在澳網表現最穩定,今年已是他第四度晉身準決賽,連續3年打入四強。賽前他說出在澳洲發揮特佳的可能原因。

墨爾本龐大希臘人口,令施斯柏斯在澳網彷彿擁有半個主場。(路透社)

施斯柏斯說澳網是他的「主場大滿貫」(my home slam),「無論我看向哪裏都可看到希臘面孔,我看到希臘人說希臘語。」墨爾本擁有龐大希臘社群,成為他在澳網優勢,「當你遠離家鄉,能擁有這種感覺、能把你身處的文化連結在一起,當然很重要。當你四處走動時能有如此感受,感到賓至如歸,這肯定是我的主場大滿貫。」

施斯柏斯尚未贏得大滿貫,最接近一次是2021年打入法網決賽,可惜不敵祖高域得到亞軍。之前三次晉身澳網四強,亦全部敗陣。他今屆籤運不錯,連過五關後,四強對手是俄羅斯的卡卓洛夫(Karen Khachanov),施斯柏斯對上5次巡迴賽跟他交手皆勝,世界排名亦較對方高,這位3號種子有望首度殺入澳網決賽,到時不知已婚的Margot Robbie會否到場為他打氣?