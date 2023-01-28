羽毛球．印尼賽｜伍家朗遭主場球手逆轉　激戰82分鐘無緣決賽

港隊羽毛球男單代表伍家朗，在印尼大師賽殺入4強，遇上主場印尼球手迪維華度約，伍家朗以21：17先下一城，次局末段6度「刁時」被對手扳回一城，結果伍家朗在決勝局以20：22落敗，無緣決賽。



伍家朗在印尼大師賽愈戰愈勇，先後淘汰2號種子李梓嘉及日本球手常山幹太，殺入4強，穩奪獎牌。

伍家朗的4強對手是來自印尼的迪維華度約（Chico Aura Dwi Wardoyo），兩人過往3次碰頭，即使家朗贏得其中兩次，對上一次交手正是上年的馬來西亞大師賽決賽，當時伍家朗直落兩局落敗失冠，今仗力爭報回一敗之仇。

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伍家朗（左）上年的在大馬大師賽決賽，不敵印尼球手迪維華度約（右）。（美聯社）

印尼球手首局急搶攻多失誤

印尼球迷向來熱情，每當迪維華度約發球或取分時，主場球迷皆報以歡呼聲。伍家朗基本上與全場對着幹，開局穩打穩紮，曾經領先4分，其後兩人互有領先，爭持激烈，伍家朗在技術暫停時落後1分，即使休息過後曾反先兩分，這名主場球手一口氣連取4分，但二人的差距一直維持在2分內。

伍家朗與迪維華度約鬥得難分難解，曾打成14：14﹑16：16及17：17，伍家朗依然有耐性，逼使對手有失誤，最後一分試圖反手搶攻落網，家朗末段連拿5分，以21：17先下一城。

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伍家朗6度「刁時」失次局 決勝局力追無果

換邊後，24歲的迪維華度約失誤依然頻頻，伍家朗開局打出一段5：0，其後保持優勢，先擋住對方的強攻，再找機會反擊，這個戰術奏效，伍家朗以11：3領先進入休息。迪維華度約調整後稍為回勇，一度收窄至2分差距，伍家朗繼續沉着應戰，但末段被對手急起直追，二人戰至「刁時」，雙方連續6度「刁時」，伍家朗未能乘勢再下一城，次局以25：27落敗。

進入決勝的第3局，二人初段取分梅花間竹，伍家朗一度憑對手失誤領先3分，隨後卻失5分，暫停前以9：11落後。伍家朗下半局兩次被拉開4分差距，其後即回勇追至1分落後時，卻被對手及時「止血」，再一次打成20：20平手，可惜被對手連取2分，無緣決賽。

伍家朗遭對手逆轉，無緣決賽。（伍家朗Instagram截圖）

4強另一戰線，主場的基斯迪（Jonatan Christie）與中國球手石宇奇力戰3局，激戰73分鐘，結果基斯迪挾主場之利，以局數2：1率先晉身決賽，換言之將上演印尼內訌。

基斯迪力克石宇奇，將與隊友爭標。（Instagram截圖）

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