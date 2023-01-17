羽毛球印度賽｜李卓耀不敵周天成　混雙李吳配反負　鄧謝配明登場

羽毛球世巡賽上周完成2023年首站的馬來西亞公開賽後，今周緊接上演印度公開賽，首日出戰的有混雙組合李晉熙／吳芷柔、男單代表李卓耀和女雙組合吳芷柔／曾曉昕，當中吳芷柔再度一日雙賽。

港隊明日會續戰首圈賽事，伍家朗、鄧俊文／謝影雪和女雙「楊楊配」都會出戰。



吳芷柔早上先夥李晉熙在混雙首圈鬥8號種子、來自法國的Thom Gicquel／Delphine Delrue，「李吳配」首局開始不久便領放對手，一度拉開至10：3，先勝一局21：15，惟次局情況逆轉，遭對手以21：13扳回一局。在決勝局，「李吳配」一直緊追法國組合，更曾三度追平法國組合至15：15、16：16、17：17，可惜又遭對手連取3分，最終輸18：21，盤數1：2反勝為敗出局。

吳芷柔（右）與李晉熙（左）去年在台北公開賽奪冠，今年轉戰更高級別賽事。（資料圖片／香港羽毛球總會）

吳芷柔稍後會轉戰女雙，與拍檔曾曉昕合力對4號種子，韓國組合鄭娜銀／金慧貞，這對韓國代表去年7次打入世巡賽4強，當中包括在韓國公開賽和日本公開賽封后。

至於目前香港男單球手中排名最高（第15位）的李卓耀，首圈便遇上勁敵、台灣球手周天成，兩人首局已打得相當激烈，李卓耀曾數次領先，惟戰至20：20時遭對手連取兩分先輸一局；次局李卓耀則在壓力不大下以21：14扳回局數至1：1，惟在決勝局以11：21落敗，連續兩站都在首圈止步。

李卓耀連續兩站首圈都遇上強敵止步。（資料圖片／Getty Images）

印度公開賽明日繼續上演首圈賽事，屆時另一男單代表伍家朗、混雙組合鄧俊文／謝影雪和女雙代表楊雅婷／楊霈霖都會上陣。伍家朗將對來自泰國的8號種子Kunlavut Vitidsarn，作為7號種子的「鄧謝配」則鬥丹麥的Mikkel Mikkelsen／Rikke Soby；「楊楊配」的對手為代表中華台北的李佳馨／鄧淳薫。