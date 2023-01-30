英足總盃｜「戊組」域斯咸險爆大冷　「死侍」老闆要10年內升英超

電影《死侍》（Deadpool）主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）兩年前投資威爾斯球會域斯咸（Wrexham AFC）成為老闆之一，並在昨日（29日）對陣錫菲聯的足總盃賽事中現身球場，與在場球迷一同見證了一場高潮迭起的精彩比賽之餘，亦放話計劃讓球隊10年內升上英超。



賴恩雷諾士於兩年前連同美國男演員洛麥艾漢尼（Rob McElhenney）入股成為域斯咸老闆後，這間擁有150多年歷史的威爾斯老牌球會知名度隨之大增。

今仗足總盃第4輪賽事，身處英格蘭第5級聯賽的域斯咸遇上英冠球隊錫菲聯，雙方地位差天共地，比賽賽果理應毫無懸念。不過這支自2008年跌出職業聯賽級別後一直無法返回的「戊組仔」，自上一輪以4：3爆冷擊敗另一支英冠隊高雲地利後，今仗幾乎再一次上演弱隊奇蹟。

比賽開始前，賴恩雷諾士接受《BBC》訪問，表示自己此刻非常緊張，「錫菲聯領先我們3個聯賽等級，排名領先我們70位的球隊。這是一場大衛面對巨人哥利亞般的比賽。」

入主域斯咸後，賴恩雷諾士一直受到當地球迷愛戴。（Getty Images）

開賽僅兩分鐘，目前排在英冠第2的錫菲聯便憑奧利華麥貝尼頭鎚先開紀錄。不過域斯咸下半場攻勢加強，占士鍾斯於第50分鐘為域斯咸追回一球，更在10分鐘後由湯馬士奧干拿（Thomas O'Connor）射入反超。

錫菲聯在第65分鐘攻入扳平一球，讓比賽再次回到原點，但前鋒丹尼爾謝比臣（Daniel Jebbison）於第71分鐘被紅牌罰出。多踢一人的域斯咸把握機會，於法定時間結束前4分鐘，由保羅梅連（Paul Mullin）接應對手地波傳中，在12碼點附近冷靜射入。

域斯咸此時士氣高漲，球迷席更高歌起「只有一個賴恩雷諾士」，不過錫菲聯在比賽第95分鐘，憑着一次角球攻勢由伊根射成3：3絕平，將這支「戊組仔」的晉級美夢暫停。根據足總盃賽例，兩隊須擇日重賽。

本應實力懸殊的一場比賽，過程卻踢得激動人心。（Getty Images）

賴恩雷諾士今場比賽看得相當投入，看到球隊在比賽末段攻入第3球時表現興奮，數分鐘後目睹對手攻入扳平一球時，亦難掩失望神色。

眼見球隊在比賽末段領先對手，賴恩雷諾士表現得相當興奮。（Getty Images）

這位荷里活影星在《BBC》訪問中表示自己對球會有一個10年計劃，「這個計劃的目標永遠都是英超，如果理論上一支第5級別聯賽球隊是能夠升上英超的話，那為什麼我們不去嘗試？」

「即管說我們瘋狂吧，但這就是我們想做的事情。」