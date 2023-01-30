英足總盃｜三笘薰絕殺利物浦　身價僅850萬歐元「玩轉」阿諾特

白禮頓翼鋒三笘薰冷靜射破利物浦大門，助球隊補時絕殺紅軍，順利晉級英格蘭足總盃16強。近期狀態大勇的三笘薰，一控，一挑，一射，騙過祖高美斯後建功，另一名紅軍守將更是三笘的最大「苦主」。



日本隊在卡塔爾世界盃在16強出局後，翼鋒三笘薰將好狀態帶回白禮頓，最近成為「海鷗」的進攻泉源。今仗在英格蘭足總盃第四圈主場鬥利物浦，紅軍由哈維艾利洛先開紀錄、鄧克入球追平，到補時階段三笘薰在補時階段再有神奇演出。

白禮頓一次罰球攻勢，艾斯度比倫（Pervis Estupiñán）左路傳中，剛好笠過羅拔臣，落在三笘薰腳下，這名日本國腳極度冷靜，控得皮球後未有即時起腳，先一挑騙過欲封位的祖高美斯、令他失去重心，再立刻快腳一射建功，成功絕殺對手助白禮頓晉級，也再一次展示三笘薰的功架。

英足總盃︱三笘薰補時射入瀟灑金球 領白禮頓2：1踢利物浦出局

三笘薰一挑一射，為白禮頓絕殺利物浦。（路透社）

三笘薰：加盟以來最佳時刻

三笘薰不止騙過祖高美斯，連攝影師亦受騙，慢鏡重播時，鏡頭移向龍門後，才發現三笘薰沒有起腳，攝影師急忙將鏡頭轉回他身上，剛好影到入球一刻。

三笘薰狀態大勇，最近11場為白禮頓披甲，貢獻6個入球及2個助攻。這名25歲的日本國腳賽後指這個罰球早有部署，全靠隊友才可攻入這球，並直言這是珍貴一刻：「這是我來到白禮頓以來的最佳時刻，因為這個入球為球隊奠勝，這是一個精彩的入球。控球及起腳同樣恰到好處，這是不可思議。」

人物誌｜三笘薰4年間由大學踢到英超 2023成為生涯關鍵年

三笘薰冷靜一挑，騙倒祖高美斯後建功。（路透社）

面對阿諾特予取予攜

三笘薰的勇態，早已令不少球迷忘記了早前離隊的杜沙特，「三球王」今仗錄得1個入球﹑8次對抗成功﹑6次成功過人﹑2次射門全中目標，為利物浦防線帶來十分大威脅，相信感受最深的是阿歷山大阿諾特。

面對三笘薰的速度及突破能力，阿歷山大阿諾特守得十分吃力，這名紅軍右閘明顯招架不住，今仗三番四次遭三笘爆過。與阿歷山大阿諾特交手，三笘薰十分有信心，因為今季三次鬥利物浦，他一共錄得10次成功盤扭，是英超中對紅軍盤扭成功次數最多的球員；當中有一半是在阿諾特身上做到，意味這位英格蘭右閘成為最大「苦主」。

面對三笘薰，阿歷山大阿諾特十分吃力。（路透社）

但值得留意的是，根據足球網站Transfermarkt（轉會市場）的估價，兩者的身價相差極遠——阿諾特的身價雖然由2019年高峰期的1.1億歐元大幅回落，但作為英格蘭國腳及曾奪英超及歐聯的球員，身價仍達7000萬歐元；而三笘薰的身價已由世界盃前的300萬歐元急升至世界盃後的850萬歐元，惟始終是首季戰英超，估價仍比阿諾特低6150萬歐元。有球迷製作惡搞圖，指三笘薰若不是亞洲人，身價大概會高得多。

英超第22輪直播賽程：

英超第22輪直播賽程（01美術製圖）

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