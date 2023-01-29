英足總盃︱三笘薰補時射入瀟灑金球 領白禮頓2：1踢利物浦出局
撰文：吳慕兒
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英格蘭足總盃第四圈白禮頓主場迎戰利物浦，近況甚頹的紅軍，月中英超聯賽才以：0：3敗在白禮頓手中，今仗重遇表現雖有所改善，由小將艾利洛先開紀錄，但白禮頓旋即追平，並在完場前由日本國腳三笘薰以一記精彩入球奠勝。
雙方互有攻守，戰至30分鐘，先由利物浦一次快速反擊得手。沙拿右路妙傳，入楔接應的艾利洛近門施射中鵠，紅軍領先1：0。
利物浦只開心了9分鐘便失去優勢，白禮頓一次角球機會，守將林迪離門25碼位置截到對手解圍球後勁射，鄧克福至心靈門前加一腳撞入為白禮頓扳平。半場雙方踢成1：1返回更衣室。
58分鐘利物浦領隊高普率先變陣，一口氣收起阿歷山大阿諾特、艾利洛和基達三將，由占士米拿、紐尼斯和軒達臣入替。換入新血後，紅軍不止未見起色，更屢次被白禮頓的攻勢弄得險象環生，78分鐘再以鍾斯入替堤亞高艾簡達拿。84分鐘，法賓奴入替小將巴薩迪。
正當雙方看似握手言和，91分鐘白禮頓一次罰球機會，日本國腳三笘薰遠柱接應，他一控、一挑、一射，瀟灑入球領主隊2：1氣走利物浦，兩星期內再次擊敗這支失色勁旅。
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