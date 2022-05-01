足球熱話｜「死侍」俘虜人心　域斯咸超班入座率讓職業隊羨慕

荷里活影星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）去年入主威爾斯老牌足球隊域斯咸（Wrexham AFC），成為班主之一。「死侍」的球隊，第二季已有望「爆機」。

現處第5級聯賽，份屬非職業球隊的域斯咸，不僅有望爭取重返職業聯賽，更有機會相隔9年再次捧盃。球迷有希望，願意身體力行支持愛隊，域斯咸的「人氣」勝過不少歐洲頂級聯賽隊伍。



域斯咸本月初在5-8級聯賽球隊參加的足總錦標（FA Trophy）準決賽，補時起連入兩球，2：0擊敗史托港而晉級決賽。

「死侍」賴恩雷諾士（左）與演員洛麥艾漢尼（右）經常現身威爾斯「睇波」。（域斯咸twitter）

一擲千金做班主，多少例子是跟球迷勢成水火。可幸，賴恩雷諾士深得民心。域斯咸繼續15年再入足總錦標決賽。入場觀戰的雷諾士笑言經歷「人生十大最美好時刻」；球迷瘋狂慶祝，全場大合唱，「只有一個賴恩雷諾士」。

"There's only one Ryan Reynolds" 🎶



Wrexham AFC hasn't lost in 15 games.

They just held their largest crowd since 2007.



The club seems pleased with their owner — @VancityReynolds.pic.twitter.com/lxtl3mEqpk — Front Office Sports (@FOS) April 22, 2022

賴恩雷諾士連同美國男演員洛麥艾漢尼（Rob McElhenney）在2021年2月正式入主域斯咸，希望發展球隊，首要任務是重返職業聯賽。「死侍」入主才第二季，球隊正在全國聯賽（National League）排第2，緊隨史托港之後，已肯定打入升班附加賽。班主上季已明示打入附加賽就有獎金，各位球員「收錢喇」！

明星班主坐鎮，球隊成績上揚，球迷有希望。據足球數據網站《Football Web Pages》的數字，域斯咸主場馬場園球場（Racecourse Ground）能容納1.07萬人，除了上季大部分時間因疫情而閉門，近季賽事平均入座率約在四千至五千人水平，本季平均入座人數達到8543人。

域斯咸球迷入場支持「自己友」，創出近年主場入座率新高。（域斯咸twitter）

疫情後「報復性入場」固然有關，但成績出眾才能留住球迷。這個數字比起很多英甲及英乙球隊都要好，甚至比得上一些地區的頂級聯賽球隊。域斯咸的主場入座率優於超過一半的蘇超球隊，甚至勝過法甲摩納哥、西甲基達菲及華歷簡奴（以上三隊的主場容量，為1.4至1.5萬）。

新班主首個目標是升班，域斯咸眾將已打入附加賽。（域斯咸twitter）

體壇古往今來的明星班主：（按圖進入）