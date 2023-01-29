英足總盃｜曼聯挫雷丁　卡斯米路獲解放入兩球　表現更勝皇馬時

英格蘭足總盃第四圈，曼聯對英冠球隊雷丁輕鬆以3：1獲勝晉級，當中卡斯米路（Casemiro）不僅攻入兩球，他交出的數據和力撐隊友的舉動，都使他深受讚賞，對得住7000萬英鎊的轉會費。



卡斯米路在去年夏天由皇家馬德里加盟曼聯，當時令不少球迷感驚訝，認為他由歐聯冠軍轉投當時表現平平的「紅魔鬼」彷彿自降身價，但至今他的表現證明這決定大概沒有錯。

曼聯對雷丁一仗，卡斯米路繼續正選上陣，紅魔鬼面對次級聯賽的雷丁，上半場一直未能取得入球，但換邊後，卡斯米路就在5分鐘內連建兩功，在54及58分鐘各入一球，加上費特的入球，曼聯終以3：1擊敗雷丁，連續11場主場獲勝。

卡斯米路（左）在對雷丁一仗攻入兩球。（路透社）

值得一提的是，卡斯米路的第一個入球是由安東尼助攻，費特除了自己的入球，也為卡斯米路送上一記助攻，意味三位巴西球員包辦了曼聯入仗所有入球。

卡斯米路今仗受盡讚譽，除了入球外，他在獲安東尼送上第一球的助攻後，向鏡頭搭着這位經常遭批評的同鄉肩膊、又指着安東尼，將入球歸功於對方，獲讚充滿領袖風範。

這位去年夏天由皇馬加盟曼聯的巴西中場，的確令「紅魔鬼」無論進攻或防守都更上層樓：在防守方面，當卡斯米路在陣時，曼聯場均失0.6球、被射門8.1次；沒了他，數字則提升到場均失1.8球、被射門14.6次。

雖然他在皇家馬德里時主要踢防中，負責不少防務，《曼徹斯特晚報》如此形容：「他在馬德里的角色很簡單：制止對手進攻，然後將搶到的皮球傳給卻奧斯或莫迪歷」，但他轉會至曼聯後獲坦赫格「解放」負起中場組織及進攻的責任，當卡斯米路陣時，曼聯在Final Third的傳球次數場均達64.1次，對比他不在時的51.3次更能向對手施壓。

卡斯米路的角色推前，無論對攻、守都有重要貢獻。（路透社）

不僅如此，卡斯米路在對雷丁的兩個入球，令他在曼聯上陣了28場便交出了4個入球及5次助攻，比起上季他在皇馬踢了整季48場的1入球4助攻，意味他轉投曼聯後僅花了半季，入球貢獻數便比起在皇馬的最後一季多出了逾一倍；而5次助攻也已刷新他的生涯單季助攻紀錄。

曼聯隊長哈利馬古尼雖然失去了正選位置，但更多時間從旁觀察之下，他亦向曼聯官方電視台總結道：「他（卡斯米路）球技出色，更重要的是個性也很出色。有他在陣，就能提升士氣；而無論他有無控球，都能令我們的表現大幅改善。」