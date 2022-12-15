世界盃2022｜美國記者採訪荷阿戰猝死 遺孀撰文指死因無可疑
撰文：顏銘輝
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著名美國足球記者Grant Wahl在上周五（9日）採訪荷蘭對阿根廷的8強大戰期間猝死，終年49歲。他的遺孀Celine Gounder周三撰文表示，Grant Wahl的死因是主動脈瘤破裂，並沒有可疑之處。在事發前幾天，Grant Wahl已經感到身體不適，曾到世界盃的診所求醫，當時被診斷為支氣管炎。
Grant Wahl的遺體在周一由卡塔爾運返美國，經法醫檢驗後證實，其死因為一個緩慢生長、一直未被發現的主動脈瘤破裂，以及心包積血。他的遺孀Celine Gounder撰文表示，Grant Wahl在死前有短暫的胸痛，相信是初期的徵狀；心外壓及電擊也未能挽救他的性命。她強調丈夫的死與新冠肺炎、疫苗無關，並沒有陰謀與可疑之處。
美國《CNN》的報道稱，動脈瘤很難被發現，可能已經存在體內一段時間，但沒有明顯病徵。
在去世前幾日，他曾表示身體不適。他在節目中表示，胸口感到壓逼，感覺糟糕，他曾到世界盃的診所求醫，被指是患上支氣管炎。他在12月5日的文章中表示，睡眠不足、壓力及工作量大，令到身體崩潰，患上感冒有10天，但服用過抗生素及睡覺後感覺好轉。
Grant Wahl在普林斯頓大學畢業後，在1996年入行擔任體育記者，採訪過11屆世界盃，其中6屆是男子世界盃、5屆是女子的。
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