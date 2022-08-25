單車｜蘇格蘭車手奪冠兩日後猝死　奧運金牌女友悲痛：我心死了

人的生命十分脆弱。蘇格蘭山地單車手禾度（Rab Wardell）周末奪冠後，兩日後竟然在睡夢中離開人世，終年37歲。禾度的女朋友﹑兩屆奧運金牌得主艾捷波特當然未能接受失去愛人的事實，透過社交網站哀痛地發文。



蘇格蘭山地單車選手禾度上周日（21日）的蘇格蘭錦標賽反勝奪冠，他更接受《BBC》的訪問，「坦白說，今次是有點災難，但我一直覺得自己能夠追上領先，我只是埋首努力地踩，結果做到了。」

想不到禾度這個訪問，卻成為他的最後一次。禾度在奪冠後兩日，英國時間周二早上發現從睡夢中離世，終年37歲。

禾度在蘇格蘭奪冠後兩日，卻不幸猝逝。（Twitter截圖）

奧運金牌女友哀痛發文

禾度猝逝，對他的女朋友﹑奧運場地單車兩金得主艾捷波特（Katie Archibald）打擊重大，這名英國代表透過社交網站悲痛發文，坦言曾經嘗試急救禾度，「到現在這一刻也不能夠接受這是事實，他明明十分健康。當他在床上，突然間心跳停頓，我努力嘗試為他急救，而醫護人員亦短時間內趕到，可惜未能成功。」

愛人在眼前離世，艾捷波特的痛難以想像，「當他的心跳停頓，我的心也停了，我深愛着他，我需要他在我身邊，但如今他已經離開了，我不能形容我的痛楚。」

英國單車界紛紛對禾度的離世致哀，當中包括名將賀爾（Sir Chris Hoy）及蘿拉堅尼（Laura Kenny）亦有表示哀悼。

禾度女友艾捷波特（左）嘗試急救不果，親眼看着禾度離世。（資料圖片／Getty Images）

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