足球︱曾效力拖連奴前球員離奇死亡　年僅39歲生前曾稱腳痛

曾效力意甲球隊拖連奴的尼日利亞球員奧莫拿迪（Akeem Omolade），被發現在車內暴斃，終年39歲。

暫時未知死亡原因，他生前被指曾抱怨腳痛。



曾效力拖連奴的奧莫拿迪被發現在車內暴斃，終年39歲。（網上圖片）

奧莫拿迪在尼日利亞出生，17歲那年遠征意大利加盟特雷維素，在意乙展開職業球員生涯。一年後他越級挑戰加盟意甲球隊拖連奴，第一季只曾在意大利盃上陣，2002/03球季終獲意甲出場機會，5次上陣，只得一次正選，合共出場159分鐘，沒有入球或助攻。

未能在意甲起飛，他開始成為球壇浪人。2003年加盟意丙球會路華拿，展開意大利低組別生涯，歷年來在多間球會游走，並在2017年掛靴。直到最近，卻傳來他在6月13日離世的消息。

奧莫拿迪昔日英姿及生活照：

周一（13日）奧莫拿迪被當地救援人員發現，在他位於西西里首府巴勒莫的標緻（Peugeot）座駕中失去意識，及後證實死亡。經初步檢驗，他身上並無外來傷痕。他的家人表示，奧莫拿迪日前曾抱怨腳痛。

奧莫拿迪曾效力兩季的意甲球會拖連奴，發聲明致哀。（Twitter）

拖連奴發表聲明稱，「會長賽羅及拖連奴仝人與奧莫拿迪的家人同在一起，對我們的前球員離世同感悲痛。」

「從特雷維素買入，他先為我們的青年軍上陣，然後升上一隊，2003年2月2日主場對國際米蘭一戰首次在意甲上陣。整個拖連奴大家庭也為他的摰愛、父母和眾多好友送上最深切慰問。」意大利警方目前仍在調查他神秘死亡的原因。