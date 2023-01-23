英超球評︱阿仙奴挫曼聯艾歷臣成最弱一環　韋格賀斯作用更勝C朗

農曆新年阿仙奴與曼聯合演一場扣人心弦的英超大戰，榜首的兵工廠踢出王者霸氣，3：2勇挫紅魔鬼全取3分，成功報卻首循環一敗之仇。阿仙奴領隊阿迪達看準曼聯弱點狂攻，加上善用左路奇兵辛真高，成為致勝關鍵。

曼聯全場受制對手氣勢，反擊能力和鬥心同樣值得一讚，紅魔領隊坦赫格以韋格賀斯當開路先鋒，幾乎迫得阿仙奴失分。



1. 韋格賀斯作用更勝C朗

韋格賀斯屢次在阿仙奴後場製造混亂。（Getty Images）

曼聯在夏季轉會窗「洗大咗」，冬窗只能從般尼借入1.97米的高大中鋒韋格賀斯（Wout Weghorst），取代2022世界盃決賽周前離隊的C朗拿度，令不少球迷感到失望。這位荷蘭球員名氣雖不響亮，但已深得領隊坦赫格看重，連續兩仗正選上陣。

他的球技或許遠不及C朗，對坦赫格麾下的曼聯而言，作用或許更大。單是他的高大身材，已成功在阿仙奴後場數度帶來混亂，而且他肯跑、肯拼、肯為球隊用盡力氣迫搶，曼聯先開紀錄一球，正因他成功在最前方稍為擾亂對手，才讓拉舒福特在禁區外找到「私家路」，勁射入網。坦赫格明顯想以他為「開路先鋒」，讓拉舒福特、安東尼等前線球員帶來空位。

2. 基斯甸艾歷臣成曼聯弱點

艾歷臣要應付沙卡，簡直疲於奔命。（路透社）

今仗曼聯中路失去停賽的卡斯米路，以麥湯米尼打正選，一度令人憂慮會成為陣中弱點。比賽下來，最大問題不是在他身上，而是丹麥中場基斯甸艾歷臣。阿仙奴前場攻擊手個個都是跑得之人，尤以右翼布卡約沙卡速度最高、狀態最好，相對而言，素來不是以速度見稱的艾歷臣，有點跟不上阿仙奴的速率。

阿仙奴領隊阿迪達看中艾歷臣這缺點，兵工廠球員明確多次針對丹麥人來迫搶，多次快一步搶走皮球，特別是下半場沙卡數次針對艾歷臣「屈速」，下半場射入一球後不久，旋即再次在右路切回中路大位起腳，僅被守將馬天尼斯出腳稍為改變方向，皮球中柱不入，曼聯才不致被沙卡攻入另一記幾乎一模一樣的金球，當時對位的艾歷臣根本完全守不住沙卡。假如曼聯日後再戰阿仙奴，坦赫格必須想辦法堵塞此漏洞。

3. 阿迪達完美開發辛真高

辛真高為阿仙奴再建奇功，成為擊敗曼聯關鍵人物。（Getty Images）

辛真高在曼城足足6個年頭，只被視作一個防守力不足的左翼衛，因此今季轉投阿仙奴，大家僅抱半信半疑態度。不過阿迪達很快已向世人證明，他手握烏克蘭人的「說明書」，完美開發這位左路奇兵的作用。

阿迪達重啟阿仙奴的華麗進攻足球，重點之一在於前線多點開花。進攻右路他們已擁有奧迪加特和布卡約沙卡，火力強大；左路的馬天尼利和格列沙加，卻欠缺一點火花，助攻力強的辛真高正好為阿仙奴左路打通「任督二脈」。辛真高跟傳統左閘不同，比起疊瓦式助攻，腳下功夫不錯的他，更多時會選擇內切，幫助球隊撕破對手防線。他的控球力強、傳球落點準確，成為球隊進攻左路一員奇兵，今仗阿仙奴補時反勝一球，正是他在左路看準十二碼點附近的奧迪加特傳出，挪威人起腳後再由尼基迪亞門前補一記「虎尾腳」撞入。

4. 阿仙奴防線漏洞須改善

阿仙奴後防一次失誤，幾乎令球隊失分。（Getty Images）

阿仙奴今仗進攻表現縱值得讚賞，然而防守方面亦有不少漏洞，兩個失球都是因己方失誤而起。曼聯上半場先開紀錄一球，正是源於阿仙奴後場傳失，被對手截得皮球觸發。利辛度馬天尼斯一度追平2：2的入球，更是曼聯開出角球後，阿仙奴門將蘭斯達爾與下半場後備上陣的日本守將富安健洋撞在一起，才讓馬天尼斯有機會頂入。

這一球幾乎導致球隊痛失兩分，假如阿仙奴想爭取冠軍，防守方面必須更加集中，盡量避免再次犯上這種不必要失誤。今仗戰至補時攻入絕殺球，全賴球隊沒有放棄的同時，也帶點幸運成份。幸運之神未必時時伴隨，阿仙奴守將日後必須更醒神。

無論如何，兩支沉寂多時的勁旅，能合演一場高水平精彩賽事，對雙方球迷來說都是一件久違而幸福的事。