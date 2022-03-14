車路士翼鋒退出摩洛哥國家隊後被入選　薛耶治炮轟高層散播假消息

車路士翼鋒薛耶治今年2月宣布退出摩洛哥國家隊，日前卻在未獲事先通知下再被徵召，他立場強硬，重申不會歸隊，更炮轟摩洛哥足總散播假新聞。
摩洛哥3月底會出戰世界盃非洲區外圍賽，跟剛果民主共和國爭奪決賽周入場券。摩洛哥足總主席日前表示，代表隊將徵召現效力車路士的翼鋒薛耶治。
不過，其實薛耶治自去年6月起就未曾為摩洛哥披甲，更於今年2月已宣布永久退隊。
對於「被入選」，薛耶治選擇在Instagram澄清。他表示，自己仍熱愛摩洛哥，為家鄉出戰也是人生最大榮耀，但仍只能以沉重的心情，重申退隊決定。「我不會歸隊為摩洛哥上陣。很抱歉令球迷失望了，這不是個容易的決定，但我別無選擇。」
薛耶治解釋，自己在過去6年盡心盡力為國家隊付出，自出生起也一直支持球隊，但領導層不斷發放有關他的假消息，「如此舉動令我無法繼續成為球隊一份子。」
他所指的「假消息」，除了今次「被入選」，相信還跟國家隊教練Vahid Halilhodzic有關。這位主帥曾批評薛耶治態度欠佳，把他剔出大軍名單，「他遲到，更拒絕訓練及比賽，他不認真對待這件事，即使他是美斯，我不會乞求他回來。」
薛耶治寫道：「我也是透過新聞，才知道自己被入選了，所以我希望發表聲明，讓大家從我身上直接地知道真相。多謝曾支持過我的每一位，希望球隊未來一片光明。」
薛耶治曾代表摩洛哥上陣40次，射入17球，包括在2018俄羅斯世界盃決賽周中出場。他指現時會將集中力放在車路士球員的身份上。
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