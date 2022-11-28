世界盃｜擊敗比利時的摩洛哥神將曾被棄用　薜耶治瞬間狗熊變英雄

摩洛哥於今屆世界盃表現出色，周日晚以2：0擊敗世界排名第二的比利時，取得24年來世盃首勝，暫以1勝1和得4分排在F組次名，出線形勢樂觀。

摩洛哥出色表現，有賴隊中靈魂人物薜耶治（Hakim Ziyech）。他是隊內進攻傳送脈絡，有誰想過，三個月前薜耶治仍然是國家隊棄將，被摩洛哥領隊封殺，揚言永不徵召薜耶治……



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摩洛哥星將薜耶治在球隊擊敗比利時一仗，踢出身價。（Getty Images）

摩洛哥擊敗比利時一仗，薜耶治全場9次成功對抗、5次贏得控球、3次成功突破、製造出2次機會、因隊友越位而被判無效的罰球「詐糊」，以及比賽尾段個人獨闖龍潭助攻予阿布基拉（Zakaria Aboukhlal）奠定勝局，數據上已經能夠反映薜耶治對摩洛哥的重要性，亦是昨晚摩洛哥能夠以兩球淨勝比利時的主因。

施耶治助攻予隊友建功後相擁慶祝。（Getty Images）

殊不知這名摩洛哥英雄，三個月前仍被國家隊拒絕徵召，一度與國家隊關係完全斷裂，一切要由一年前薜耶治跟前摩洛哥領隊夏利賀錫（Vahid Halilhodzic）的不和事件說起……

薜耶治曾一度退出國家隊。（Getty Images）

2021年9月，當時摩洛哥領隊夏利賀錫為世界盃非洲盃外圍賽宣布大軍名單，身為摩洛哥陣中最大牌的球星薜耶治意外落選。夏利賀錫向記者解釋這個決定時，毫不留情地抨擊薜耶治，「之前兩場比賽他（薜耶治）態度非常差，訓練遲到，甚至拒絕訓練。這不是一個球隊領袖應該做的事，我認為他不尊重國家隊。」

其後夏利賀錫再開火炮轟薜耶治「詐傷」避戰，「他拒絕出戰友誼賽，即使醫療團隊再三檢查，證明他身體沒有問題，他仍說自己受傷，加上在一場比賽他在半場時拒絕熱身，因他不滿意自己被列作後備。在我的執教生涯之中，我還是第一次見到這種令人失望的行為。」

夏利賀錫與薜耶治不和，一度拒絕徵召薜耶治。（Getty Images）

事後薜耶治於個人Instagram上載限定動態反擊，直指夏利賀錫說謊，「當你下次發言時，請講出真相！」其後摩洛哥於今年1月出戰非洲盃決賽週亦沒有徵召薜耶治。

薜耶治於個人Instagram上載限定動態反擊夏利賀錫言論。（薜耶治個人Instagram截圖）

在非洲盃決賽周後，雙方不和加劇。薜耶治2月9日接受訪問時宣布不再為摩洛哥上陣。及至3月8日，摩洛哥嘗試徵召薜耶治，出戰世界盃非洲區外圍賽附加賽，然而3月14日薜耶治於個人Instagram上載文章拒絕國家隊徵召，認為教練團隊不斷發放假消息抹黑自己，再不能成為摩洛哥國家隊的一份子。

🇲🇦 Hakim Ziyech has retired from Morocco.pic.twitter.com/7Aqn784Oqh — African Insider (@African_Insider) February 8, 2022

為了挽留薜耶治，摩洛哥足總決定於8月辭退領隊夏利賀錫，再於9月的國際賽期重新徵召薜耶治。今次薜耶治終於願意回歸國家隊，並於對智利與巴拉圭兩場友誼賽正選上陣，與國家隊重修舊好。

今年9月薜耶治重新為摩洛哥上陣。（Getty Images）

到底薜耶治當時有沒有「詐傷」拒絕為國家隊上陣，還是前摩洛哥領隊夏利賀錫發放假消息抹黑薜耶治，我們無從得知真相。足球從來都是場上論英雄，以薜耶治今屆世界盃的表現，相信摩洛哥球迷都不會介意之前薜耶治與摩洛哥發生過的種種不愉快事件。

摩洛哥在2022世界盃表現如何？ 摩洛哥在分組賽頭兩仗取得1勝1和得4分，當中以2：0擊敗世界排名第二的比利時，爆出冷門。 摩洛哥陣中有哪些主力一球星？ 摩洛哥陣有擁有薜耶治和夏基美兩大球星。

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