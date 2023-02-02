羽毛球・泰國大師賽｜李卓耀伍家朗齊闖8強　力爭今年國際賽首冠

泰國羽毛球大師賽，港將李卓耀周四（2日）出戰男子單打16強賽事，力戰3局後終以總局數2：1反勝印度對手，躋身8強。

另一港將伍家朗之後面對馬來西亞球手詹俊為，同樣以2：1局數晉級。



世界排名21的李卓耀接連在馬來西亞、印度公開賽及印尼大師賽「一輪遊」，於今站泰國大師賽復勇，首圈以直落兩局擊敗日本球手秦野陸晉級。此賽被列為3號種子的李卓耀，今日與從未對戰過的印度22歲球手、排名低31位的佐治（Kiran George）爭奪8強席位。

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李卓耀首局「刁時」遭反勝

李卓耀在甫開局一度落後，連追4分後反超前對手，其後雖因失誤被對手反領先，漸掌握節奏的李卓耀再接連得分，把領先分差拉開至12：8，佐治在中段被李卓耀壓制下失誤頻頻，惟末段極力反撲，追成19平後更逼港將戰至「刁時」，李卓耀以20：22遭反勝。

李卓耀在調整後於次局初段以5：1取得領先，佐治力追比數。今局不容有失的李卓耀未再被對手有機會追近，挾11：6優勢進入技術暫停。換邊後，李卓耀拉開至8分優勢，後上發力的佐治其後連追5分追至14：17，李卓耀頂住壓力保持領先優勢，有驚無險以21：15追回一局。

關鍵第3局，李卓耀初段落後2：6，半局結束前力追至9：11。下半局，李卓耀未能再奪回主導，對手一直保持兩分領先優勢，戰至16：19，李卓耀連取3分至19平，其後追成20：20。「刁時」階段，李卓耀搶攻得手，終以22：20再下一城，以總局數2：1晉身8強。

李卓耀將在8強與世界排名19的中國球手石宇奇碰頭，後者在同日以21：18、12：21、21：12擊敗日本的渡邉航貴晉級。

另一港將伍家朗面對馬來西亞球手詹俊為，首局21：9輕鬆取得首局下，次局被對手回敬一局21：12扳平。決賽局猶如首局翻版，2：2時伍家朗連取9分，一下子拉開到11：2，更一度領先到16：3，詹俊為局尾賈其餘勇，嘗試力追，惟終被伍家朗再以一局21：9結束賽事。

伍家朗八強對手，會是另一位馬來西亞球手黄智勇。由於今次賽事頭號種子泰國球手威提訕（Kunlavut VITIDSARN）、二號種子中國球手陸光祖均退賽，身為三號種子的李卓耀、四號種子伍家朗成為賽事最高排名種子球手，在這項超級300級別賽事，力爭今年國際賽首冠。

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