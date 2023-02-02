祖高域後大腿筋撕裂3厘米下奪澳網　伊雲尼斯域：他腦袋異於常人

祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）周日（1月29日）第10度贏得澳洲網球公開賽（澳網／Australian Open），並以22座大滿貫錦標追平拿度紀錄。

這名塞爾維亞名將澳網前受後大腿筋傷患困擾，帶傷一路打入決賽，卻被部份球迷認為只是假裝受傷。澳網賽事總監周三（1日）表示，祖高域的後大腿筋有3厘米撕裂傷口，換言之，他是以這狀態拿下今屆澳網冠軍。



祖高域奪冠後表示這是他生涯最艱難的一次。（Getty Images）

帶傷奪得澳網冠軍後，祖高域重返世界排名第一，今屆比賽對這位35歲老將而言得來不易，他賽後更坦言：「這是我生涯中最艱難的一次」，大家以為他說的純粹是去年因疫苗風波被遞解出境，到今年重返澳洲爭冠的風風雨雨，澳網賽事總監堤列（Craig Tiley）為此添上一筆。



堤列接受SEN Sportsday採訪時，談及祖高域的傷勢：「我看到他的後大腿筋上，有一條3厘米的撕裂傷痕。」他指出：「沒錯（我看了掃瞄結果），醫生將會告訴你們事實如何，我知道現在有很多人懷疑他的傷勢是真是假。我明白很難相信一個人在這種受傷情況下，仍能做到這個地步，但他（祖高域）就是一個如此非比尋常的人。」

祖高域在1月初出戰阿德萊德國際賽時便已拉傷後大腿筋，但他最後仍帶傷贏下該項錦標；今次澳網他在「詐傷」爭議聲中一路打入決賽，最終憑藉驚人意志力贏得冠軍。

ESPN報道，他曾在1月時抱怨：「就讓人們懷疑我吧，只有我的傷勢會被懷疑。當其他球手受傷時，他們就是受害者，但我受傷時，我就是詐傷。」

祖高域上月征戰阿德萊德國際賽時便已拉傷，但最終忍痛帶傷拿下冠軍。（Getty Images）

前溫布頓冠軍伊雲尼斯域（Goran Ivanišević）2019年6月加入祖高域的教練團隊，他公開力撐祖高域，確認對方的確帶傷上陣：「我這樣說吧：我不敢說100%，但有97%球手，在收到一份這樣的MRI（磁力共振掃瞄）結果後都會選擇退賽」，伊雲尼斯域稱，「但他沒有，他的腦袋異於常人。」

祖高域奪冠後異常激動，教練伊雲尼斯域（右三）直言他的後大腿筋傷患大部球手會選擇退賽。（Getty Images）