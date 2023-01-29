澳網︱祖高域如坐過山車的一年　寄語後輩「別讓他人奪去夢想」

祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）經歷如坐過山車一樣的一年，去年疫苗風波被澳洲遞解出境，受盡千夫所指；一年後放下怨憤重返令他重重跌一跤的「傷心地」，承受沉壓力下在澳洲網球公開賽（澳網）一路勇戰至決賽，拿回早應屬於他的第10次澳網、第22次大滿貫冠軍。

賽後他較對上21次大滿貫奪標後更激動——由掉拍、狂呼到痛哭，賽後感言，「這是我球員生涯最艱苦的一次。」



祖高域賽後走到教練團身前狂叫。（路透社）

最艱苦的大滿貫

重返澳洲後，祖高域像白老鼠一樣——被各大傳媒追訪、被所有包圍，追蹤他重返墨爾本後一舉一動。當時他曾說過，自己已放下怨憤才回來，今屆賽事他一路沉着應戰，經過一關一又關，決賽3：0直落三盤擊敗希臘球手施斯柏斯，過程有驚無險，他卻格外激動，他在頒獎禮上不諱言：「由去年不能出賽，到今年回來，這是我生涯最艱難的一次。」

相比費達拿和拿度，祖高域的打法特點或不及兩大對手突出，他實力平均，彷如沒有缺點，然而他最強大的地方不是網球技術，而是他的韌力。祖高域生涯打過多場精彩決賽，今屆澳網論戰情或許連十大也不入，但他視今次為「我一生中最重要的兩、三場勝仗之一」，原因正是：「考慮到情況和壓力，我嘗試維持精神力量，我為自己的心態、欲望和意志力感到自豪。」

從比賽過程未必看得出來，去年被遞解出境的風波，為祖高域帶來很大心理影響和壓力。一年前被侮辱式逐出澳洲、不能參賽，不足一年重回舊地，如何平衡心理狀態？

+ 1

「別讓他人奪去你的夢想」

不知是否受去年事件影響，他爸爸Srdjan今次未有到場觀戰，Srdjan曾對澳洲政府羞辱愛兒公開表達不滿。祖高域一直強調，他抗拒的不是疫苗本身，而是希望每個人都有自由選擇的權利。

他賽後寄語年輕人的一席話，彷彿語帶相關：「我和施斯柏斯（今屆澳網決賽對手）都是來自一個相對細小的國家，沒有網球的傳統，從小也沒有太多偉大球手可仰望。正在看直播的年輕球手，無論你身處哪裏，要記住保持遠大夢想（Dream big），而且不要讓任何人奪去你的夢想。」

他感言，「我有時覺得，這些不利條件和挑戰或許是優點，令你變得更強大。我和施斯柏斯就是證明，所以別放棄你的夢想。」這番說話，既是他說給年輕人的勸告，同時也是他堅持做自己、無視世人對他種種抨擊的一種還擊與呼應。

男子網球三大傳奇大滿貫次數：

祖高域（22次）：澳網10次﹑法網2次、溫網7次﹑美網3次

拿度（22次）：澳網2次、法網14次、溫網2次、美網4次

費達拿（20次）：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次



【祖高域職業生涯22個大滿貫】（按圖放大）