澳網決賽︱祖高域挫施斯柏斯封王　追平拿度22次大滿貫錦標紀錄

澳洲網球公開賽（澳網）男子單打決賽，35歲的祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）再顯王者本色，面對年輕11歲的希臘球手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）仍然幾乎全場佔優，即使中段一度被對手強大攻力壓力難以招架，關鍵時刻再次發揮無比韌力，第10次贏得澳網冠軍，同時是職業生涯第22項大滿貫錦標，追平「泥地王」拿度的紀錄。



祖高域第十度贏得澳網冠軍。（Getty Images）

澳網男單決賽，兩個在墨爾本最受歡迎的球手對決——去年因拒打疫苗被逐離境的祖高域，強勢力爭澳網第十冠；墨爾本的龐大希臘人口，對手施斯柏斯亦猶如擁有半個主場之利。



澳網前觸傷後大腿筋的9屆冠軍祖高域，一路打入決賽，再惹部分球迷不滿，認為他只是扮受傷。

經驗豐富的他來到關鍵時刻，盡顯優勢，首盤領先2：1，把握施斯柏斯失誤打破對方發球局。一次失誤，足以致命，雙方之後各保發球局下，祖高域率先以6：3先拔頭籌。

祖高域在澳網決賽首奪首盤。（Getty Images）

施斯柏斯落後下，次盤加強攻力，經常以時速高達160公里以上的抽擊，令祖高域難以抵擋。雙方一路互保發球局，戰至3：3之時出現一個小驚嚇，祖高域在反手方向追波時一度失平衡倒地。他雖因而失分，一度落後15：30，但最終在發球局成功力保不失。

施斯柏斯的強攻，看似令祖高域難以招架，不過塞爾維亞人發揮強大韌力，保住一個又一個發球局，此消彼長下，希臘球手的擊球水平開始下滑，屢次在關鍵分打失或落網，6：6迫至跟施斯柏斯鬥決勝局。

施斯柏斯次盤全力進攻，可惜仍攻不破祖高域。（Getty Images）

決勝局施斯柏斯接連打失，祖高域一度領先至4：1。正當施斯柏斯看似再失一盤，祖高域先是擊球落網，繼而發球雙錯誤，讓對手有機可乘。施斯柏斯追至4：4，壓力重大時刻祖高域再次發揮「大心臟」本色，連拿3分，細分7：4「搶七」成功，7：6再下一城，領先至2：0。

施斯柏斯次盤抽擊贏得13分，較祖高域多3分，可惜他的17次無壓力失誤，較對手多6次，尤其在關鍵的決勝局出現，令他無法追平。

墨爾本公園內，祖高域支持者眾，球迷以塞爾維亞旗幟為對方打氣。（Getty Images）

第三盤陷入絕境的施斯柏斯不容再失。祖高域發球局以一個雙錯誤開始，接連反手失誤，施斯柏斯終打破祖高域的發球局，1：0領先。施斯柏斯辛苦得來1分，卻因自己屢次打失，把發球局拱手相讓，祖高域一下子追平1：1，再保住發球局反超前2：1。

之後雙方一路互保發球局，戰至祖高域領先5：4，施斯柏斯已無退路，幸好他接連保住發球局，6：6再次進入決勝局。這是施斯柏斯爭冠的最後一線生機。再次來到關鍵時刻，祖高域完美回擊施斯柏斯的發球，一口氣拉開至5：0。兩記反手失誤，施斯柏斯追至2：5。



施斯柏斯縱一度追近至5：6，惟他最後一記正手失誤，祖高域以7：5再次贏得決勝局、第三盤以及這場決賽，第十度澳網封王，並重返世界排名第一位置。賽後祖高域較往常更激動，在伊雲尼斯域為首的教練團身前狂呼、與眾人擁抱，更一度痛哭。

男子網球三大傳奇大滿貫次數：

祖高域（22次）：澳網10次﹑法網2次、溫網7次﹑美網3次

拿度（22次）：澳網2次、法網14次、溫網2次、美網4次

費達拿（20次）：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次



【祖高域職業生涯21個大滿貫】（按圖放大）