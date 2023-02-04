東涌行山｜閒遊東澳古道原路折返　跟指示搵沙螺灣大樟樹打卡

歲晚收爐。今日閒遊東澳古道。東涌起步，不想走裕東路去逸東，改去馬灣涌。

（出發日期：2023年1月18日）



走行人隧道橫過順東路，結果兜了一個大圈。這山崗有工程。崗頂的涼亭、墓地都沒有了。到東涌道北。經過小炮台到馬灣涌。

▼按圖看清路線及沿途風景，東涌起步到馬灣涌、東澳古道👇👇👇

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過了鱟殼灣，走上一個山坳，越過山坳，下走不遠便到沙螺灣，走了五公里路，十點鐘才到沙螺灣。年近歲晚，山友們都不想走太遠路，看過大樟樹，打完卡便離開。

▼按圖看清路線及沿途風景，找沙螺灣大樟樹後折返東涌👇👇👇

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【本文獲「山水小組」授權轉載。】