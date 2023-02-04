東涌行山｜閒遊東澳古道原路折返 跟指示搵沙螺灣大樟樹打卡
撰文：山水小組
出版：更新：
歲晚收爐。今日閒遊東澳古道。東涌起步，不想走裕東路去逸東，改去馬灣涌。
（出發日期：2023年1月18日）
走行人隧道橫過順東路，結果兜了一個大圈。這山崗有工程。崗頂的涼亭、墓地都沒有了。到東涌道北。經過小炮台到馬灣涌。
▼按圖看清路線及沿途風景，東涌起步到馬灣涌、東澳古道👇👇👇
+17
過了鱟殼灣，走上一個山坳，越過山坳，下走不遠便到沙螺灣，走了五公里路，十點鐘才到沙螺灣。年近歲晚，山友們都不想走太遠路，看過大樟樹，打完卡便離開。
▼按圖看清路線及沿途風景，找沙螺灣大樟樹後折返東涌👇👇👇
+24
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
大嶼山行山｜行獅山象山虎山三瑞獸賞石 俯瞰大澳水鄉探訪古廟大嶼山行山｜長途挑戰行觀音山羗山 俯瞰石壁水塘打卡無邊際海景粉嶺行山｜鶴藪入丹竹坑行六嚿腹肌脊 經千溪走廊探秘屏嘉石澗西貢行山｜上大枕蓋行鹿湖郊遊徑 臨近歲晚吊鐘花含苞待放？西貢行山｜荔枝莊上大山峒路途又陡又密 登冷門高塘山賞隱世美景離島行山｜跟友晟出海探大小交椅周公島 登島賞奇形怪石交椅魔宮
【本文獲「山水小組」授權轉載。】