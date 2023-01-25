大嶼山行山｜行獅山象山虎山三瑞獸賞石　俯瞰大澳水鄉探訪古廟

踏入十二月，東季季候風吹襲，天氣顯著轉涼，有點冬日氣氛，小組今周入大嶼山，到有大澳三瑞獸之稱的獅山、象山，時間許可或加遊虎山，東涌東薈城11號巴士總站集合。

（出發日期：2022年12月7日）



早上天氣有點寒，到東涌香港地食早餐，餐後搭9時05分班車到靈隱寺站下車，車尾方向行少許，過對面涼亭，涼亭旁維修梯上行，盡頭轉入山徑，沿山徑上獅山，沿途風景優美，可俯瞰大澳水鄉及港珠澳橋人工島。

上獅山的路碎石較多，但不難走，小心上行就可以。上獅山頂前會見一堆石景，上山時看似狗仔，上至山腰回看又似雞，行山友稱雞狗石，在山腰遠眺見一僧人石在半山，拍照後沿山脊上322米高獅山頂，往右方上望似有一標柱在頂，沿山徑上行，一會就到達象山頂，象山海拔449米，時候不早，就在象山頂大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，上322米高獅山頂、449米高象山頂👇👇👇

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休後沿山脊下山，山頂有多條路，看看地圖下大澳方向稍為左走，沿山徑左下好快見一座小山，不用上頂左邊有路，沿徑下行開始見石景及碎石坡，小心下行近山腰有一海豹石，拍照後繼續下一段便見嶼北界碑，界碑於1902年豎立，看過界碑沿石級下行接東澳古道，時間尚早可以加遊虎山。

續往大澳方向走，過新基橋至岔口走右方小徑，穿過棚屋至楊侯古廟，古廟建於康熙年間。探過古廟，廟旁左方小徑前行，有新建木梯上虎山，虎山只有海拔75米高，山徑建有山梯及觀景亭，景觀開揚。沿山徑前行，前方有標柱及海豚像供遊人拍照，照後沿石級下行，走右邊出少林武術中心，再沿路經街市過大橋出巴士站搭巴士回東涌轉車，今日走了7公里多，5個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿山脊下大澳探古廟、上虎山觀景亭👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】