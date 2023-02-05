西貢行山｜搭村巴到西灣亭起步　大浪西灣行到大灣走過特色木橋

周三年廿七，虎年快過，「行山龍」歲晚收爐，小組活動大浪遠足徑，西貢親民街NR29村巴站集合。

（出發日期：2023年1月18日）



早上天氣寒冷，天色不錯，一早到達西貢親民街，是日A、B 線，部份隊友會遠征長咀，呀喵病後復出，不敢走太遠，與幾位隊友走短線點，到大灣回頭。

村巴好準時，8時30分準時開出，到達西灣亭整理一下，講解今日路程，隊友知今日路程長，趕緊時間拍過大合照馬上起步，急步往吹筒坳下西灣，沿西灣沙灘過咸（鹹）田灣，1個半小時到達咸田，安記士多旁上小山下大灣，到大灣與隊友分手，隊友繼續往長咀遠徑，呀喵與三位隊友由大灣轉入龍尾頭，走昔日廢村路回大浪村，村路上大浪坳大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，由西灣亭行到大灣👇👇👇

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休後沿麥徑下赤徑，再沿村徑漫步回北潭凹，時間很早未到1時到達，到巴士站等車回麥邊轉車回家，是日走約11公里多，不用4小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿麥徑下赤徑，漫步回北潭凹👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】